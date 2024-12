Con il primo giorno del calciomercato di dicembre, arrivano subito novità per la rosa del Civitavecchia Calcio.

La società nerazzurra ha tesserato l’esterno d’attacco classe 1997 Andrea Petrini, che arriva dall’esperienza, nella prima parte di stagione, con la maglia del Grifone. Calciatore di piede mancino, a giugno Petrini era stato annunciato proprio dal Pomezia.

Ha giocato anche con Lupa Roma e Anzio, con cui ha esordito in serie D nella stagione 2016-17, oltre ad avere anche una breve esperienza con la Correggese, ha già giocato con Scudieri alla Sff Atletico, poi Ostiamare e Pomezia, esperienza che ha dovuto interrompere per il Covid, Ottavia, Boreale, con cui ha giocato nella scorsa stagione ottenendo l’accesso ai playoff nazionali per andare in serie D. Petrini vanta 45 presenze in serie D, collezionate nei gironi D, E, G e H, ha segnato cinque gol e firmato due assist, andando a segno anche contro Trastevere e Tor Sapienza, per un totale di 1600 minuti in campo. È grande tifoso della Roma e nel tempo libero si reca allo stadio Olimpico per seguire la squadra di José Mourinho. Intanto per un giocatore che arriva ce n'è uno che saluta la squadra di mister Scudieri.

Lascia il difensore centrale Gianmarco Carta, che, con ogni probabilità, si accaserà alla W3 Maccarese, che sta dando vita ad un mercato esplosivo come dimostra anche l’arrivo di Regis dal Villalba.

Carta è stato uno dei perni del reparto arretrato in questa prima parte di stagione, anche con doti di leadership e di carisma all’interno dello spogliatoio.

Per il resto sono numerosissime le voci che riguardano i calciatori del Civitavecchia per una loro uscita, ma anche tante quelle che portano a nuovi inserimenti nel gruppo.

Una sola cosa è sicura: il telefono del direttore sportivo Daniel D’Aponte sta squillando senza sosta.

