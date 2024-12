Potrebbe non essere ancora terminato il calciomercato estivo per il Civitavecchia Calcio. Il direttore sportivo Marco Angelocore è sulle tracce di un nuovo elemento, che potrebbe dare ulteriore smalto al reparto degli attaccanti.

Il nuovo volto dovrebbe essere un ragazzo francese di origini africane, che già in questi giorni potrebbe volare in direzione Vittorio Tamagnini per gli ultimi dettagli del caso ed eventualmente mettere la firma che lo legherebbe al Civitavecchia. Sarebbe un’ulteriore risposta da parte della società per cercare di dare ancora più varietà alla rosa consegnata al tecnico Massimo Castagnari, che potrebbe ricevere un’altra lieta notizia a quasi due settimane dalla partenza del campionato di Eccellenza.

Intanto lunedì prossimo la Lnd Lazio annuncerà sui propri profili social il girone e il calendario del Civitavecchia nella massima categoria regionale.

