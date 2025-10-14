Una partita, che, probabilmente, dà più il sapore del fastidio, rispetto a quello della carica per scendere in campo. Il Civitavecchia Calcio torna subito a giocare questo pomeriggio alle 15.30, quando sarà a Roma per affrontare l’Ottavia nel ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia fase regionale. E’ un incontro che risente enormemente di quanto avvenuto all’andata, quando il team di Massimo Castagnari demolì i biancazzurri con un tennistico 6-0, ipotecando, di fatto, il pass per i quarti di finale.

La società del presidente Patrizio Presutti aveva anche presentato ricorso presso il Giudice sportivo, lamentando la posizione irregolare di un giocatore dell’Ottavia, ma dai provvedimenti pubblicati dalla Lnd si è evinto che il ricorso non ha avuto il percorso sperato e quindi l’incontro di ritorno si dovrà giocare, anche se i 90 minuti in terra capitolina non sembrano proprio quelli dell’assalto all’arma bianca.

A questo si aggiunge che domenica prossima il Civitavecchia avrà una delicata sfida a Maccarese contro la W3, e quindi c’era la speranza di poter vivere una settimana di allenamenti senza intoppi per poter preparare uno degli incontri più attesi, per la rivalità sana e calcistica che c’è stata negli ultimi anni con i bianconeri.

Quindi ci si attende un Civitavecchia che scenderà in campo con una bella fetta di giocatori del vivaio, oppure di elementi che fino a questo momento non hanno trovato grande spazio, con la speranza che il successo al fulmicotone ottenuto con la Monti Prenestini abbia fatto comprendere a Funari e compagni il grande serbatoio tecnico a disposizione di una squadra che, da quello che ci sembra, non ha ancora espresso tutto il meglio del suo potenziale. Ottavia-Civitavecchia sarà arbitrata da Daniele Celli di Roma 1, mentre dalla sezione di Roma giungeranno gli assistenti arbitrali, ovvero Giulio Belgiovine e Federica Pappacena.

