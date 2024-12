È cominciato in maniera scoppiettante il calciomercato estivo del Civitavecchia. Magari non c’è quell’atmosfera che si avvertiva in altre stagioni per tentare senza dubbi il salto in serie D, ma sicuramente la società del presidente Patrizio Presutti e del suo socio Massimiliano Mecozzi non vuole assolutamente disputare una stagione da semplice comparsa nel girone A.

Nel primo giorno ufficiale di apertura delle liste, ben sette nuovi calciatori hanno apposto la loro firma sull’accordo che li legherà al Civitavecchia per la stagione 2024-25.

Dopo le prime parole di fronte alla stampa presente, che non hanno portato a particolari dichiarazioni oltre quelle classiche di circostanza, c’è curiosità per capire come è stata inizialmente composta la squadra di Massimo Castagnari, anche lui presente al Tamagnini per la sfilata dei nuovi giocatori, assieme anche al suo vice Massimiliano Di Luca.

Su un giocatore ci si può togliere immediatamente dei dubbi, è il centrocampista di costruzione Cristiano Proietti, molto conosciuto dalle parti del Tamagnini, che l’anno scorso decise di lasciare la squadra per avere un’esperienza in serie D con il Bisceglie, non andata come nelle aspettative, e poi il passaggio al Valmontone, con cui ha affrontato proprio il Civitavecchia.

Un altro nome, confermato rispetto alle indiscrezioni del mese di giugno, è stato quello del difensore centrale argentino, dal passaporto spagnolo, Esteban De Goicoechea, transitato al quartier generale nerazzurro in compagnia della famiglia per il suo primo giorno in nerazzurro. L’anno scorso il ragazzo si è guadagnato tanti estimatori in giro per il Lazio, per quanto di buono fatto vedere con la maglia del Viterbo.

Con lui nel reparto arretrato ci sarà anche un altro pezzo importante del mercato del direttore sportivo Marco Angelocore, ovvero Fabrizio Bianchi, altro elemento che conosce benissimo i campi dell’Eccellenza. L’anno scorso ha fatto parte del Colleferro, ma tanti lo ricorderanno per le sue esperienze al Pomezia, oltre a quelle con Aranova, Valle del Tevere, Ottavia, Palestrina. Per Bianchi, che ha avuto un percorso anche nel settore giovanile della Lazio, ci sono state 28 presenze nel campionato di serie D, condite da un gol, con oltre 1800 minuti in campo.

Un altro nome conosciuto a Civitavecchia è quello del centrocampista Gabriele Canestrelli, visto che è proprio originario della città tirrenica, nonostante sia nato a Tarquinia. Proveniente da una famiglia di lupi di mare, il nuovo giocatore ha girato molto in questi ultimi anni, garantendosi molta serie D, come dimostrano le sue 87 presenze in questo campionato. Boreale, Atletico Azzurra, Vis Artena, Rieti, Flaminia, Monterosi, settore giovanile della Viterbese, con cui ha anche debuttato in serie C. Queste le mete dove Canestrelli si è fatto conoscere negli ultimi anni. Ora la volontà di ripartire dalla città dove ha cominciato. Il Civitavecchia si è rinforzato anche in porta.

A dare sostegno ad Andrea Romagnoli ci sarà anche Leonardo Calisse, che nella scorsa stagione ha giocato in Promozione con il Fonte Meravigliosa. Nato nel 2000, l’estremo difensore ha fatto parte anche di Pomezia, Campus Eur, Urbetevere, Aprilia, con cui ha debuttato in serie D, dopo essere passato dalle giovanili del Latina.

A far compagnia in attacco ci sarà anche Alessio Giustini, classe 2004, che non vede l’ora di giocare con uno dei più grandi bomber dell’Eccellenza. Stiamo parlando di un elemento che vede molto la porta e che vive con il gol. Il ragazzo arriva dall’esperienza con il Centro Sportivo Primavera, dopo aver militato con il Cynthialbalonga, dove ha avuto un buon percorso anche nel campionato U19 Nazionale.

Completa il pacchetto il difensore, che gioca nel ruolo di terzino, Luca Avellini. Giocatore di fascia destra, il classe 2003 si è fatto conoscere nelle sue stagioni con Trastevere, Astrea, Primavera, Tiferno e Città di Castello, raggiungendo un totale di 53 presenze in serie D, distribuite in ben tre gironi. Avellini è cresciuto nel vivaio del Città di Ciampino.

Rimanendo in tema esterni, sembra sempre più concreta la possibilità che Dario Luchetti possa lasciare il Civitavecchia. Sul giocatore si è fatto vivo l’interesse di alcune realtà di serie D e il ragazzo sta riflettendo, visto che avrebbe piacere nel giocare in una categoria superiore, dopo le tante prestazioni importanti dell’ultima stagione, suggellate nel suo unico gol pesantissimo con la maglia del Civitavecchia, quello segnato nel 3-0 contro la W3 Maccarese.

