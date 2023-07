Il Civitavecchia Calcio entra in una settimana importante del calciomercato estivo.

Dopo l’empasse dei giorni precedenti, che ha portato ad un nulla di fatto, questi giorni potrebbero essere importanti per la fisionomia del gruppo del neo tecnico Stefano Manelli. Finora il club del presidente Patrizio Presutti ha annunciato un solo nuovo arrivo, quello del difensore Gianmarco Carta, che, tra l’altro, si sta preparando ai primi allenamenti con una pre-preparazione che lo sta vedendo anche in palestra. Ma dalla società giungono novità importanti. Infatti in settimana saranno annunciati gli ingressi del centrocampista Federico Sevieri e del portiere Gianmarco De Clementi.

Le trattative per il loro approdo dalle parti del Tamagnini sono state completate da tempo e si attende solo la firma sul tesseramento per le foto di rito.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la parte più calda del mercato, soprattutto quella riguardante il difensore Tommaso Tamburlani. Le percentuali per l’arrivo del giocatore in città sono in discesa ed è già noto il fatto che il direttore sportivo Daniel D’Aponte si sta guardando in giro, valutando altri profili e, eventualmente, intavolare delle trattative.

Sono due le settimane che mancano al primo giorno di preparazione atletica, per cui, in caso di mancate sgasate e accelerate, il Civitavecchia potrebbe presentarsi al 31 luglio ancora con qualche casella da occupare? Il dubbio è plausibile, ma le vie del calciomercato ci hanno insegnato che tutto è possibile, basti guardare quanto sta succedendo in questi giorni in serie A.

Il Civitavecchia sta riscontrando difficoltà nel cercare il profilo giusto e naviga a vista? Qualche giocatore la sta tirando per le lunghe, con l’obiettivo di alzare la somma dei propri rimborsi spese?

Oppure D’Aponte ha un’occasione tra le mani, magari qualche giocatore che potrebbe essere in attesa di chiamate da categorie superiori, e deve aspettare qualche giorno per poter provare la mossa vincente?

Sono tutte domande che non trovano certezze, tantomeno risposte, e sarà solo il tempo a rivelarci tutta la verità. Intanto chi conosce già il suo destino è Cristiano Proietti. Il centrocampista ha lasciato il Civitavecchia, ma non il nerazzurro, visto che si è accasato ai pugliesi del Bisceglie, che adottano gli stessi colori sociali.

Questa formazione, scesa dalla D all’Eccellenza, ha appena visto sfumare le possibilità di un ripescaggio nella categoria che ha lasciato da qualche mese.

Per il Civitavecchia, comunque, una grande soddisfazione, quella di vedere che i suoi migliori giocatori vengono chiamati da categorie superiore e da squadre fuori regione, così come accaduto lo scorso anno per Alessandro Bersaglia, oppure in tempi recentissimi con Giovanni Sarracino, nuovo portiere in serie D con l’Avezzano.

