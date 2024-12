Il Civitavecchia Calcio si è assicurato un elemento valido, che proverà a far dialogare al meglio centrocampo ed attacco.

Sono andate in porto le trattative per l’arrivo in nerazzurro di Samuel Morales, classe 2004 che agisce come trequartista, ma che sarà molto valido, nello scacchiere tattico di mister Massimo Castagnari come esterno d’attacco.

Infatti Morales ama partire dalla corsia di sinistra, un po’ come fa Vittorini, per accentrarsi verso la zona nevralgica del gioco e sguainare il suo destro.

Il 20enne ha firmato l’accordo che lo legherà al Civitavecchia nelle scorse ore al Vittorio Tamagnini, dopo aver rilasciato la stretta di mano con il direttore sportivo Marco Angelocore, che lo conosce bene, in quanto hanno condiviso insieme l’esperienza ad Aprilia, dove ha anche fatto parte, per qualche mese, della prima squadra, quando militava in serie D. Morales ha avuto anche due chance a livello importante, visto che ha fatto parte dei settori giovanili di Roma ed Arezzo, con i toscani in serie C, oltre naturalmente ad aver indossato la maglia biancazzurra apriliana. Quindi va componendosi quasi per intero il roster costruito da Marco Angelocore, in collaborazione con la società e con i presidente Patrizio Presutti e Massimiliano Mecozzi, tutto questo in attesa del primo allenamento, che sancirà la partenza ufficiale della stagione, prevista per lunedì al Tamagnini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA