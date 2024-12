Un mercoledì da vincitori. È quello che vuole vivere il Civitavecchia Calcio, atteso da un impegno gravoso, per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Regionale.

Alle 14.30 arriverà al Tamagnini il Montespaccato, capolista del girone B.

Si parte da una situazione difficile, visto che all’andata gli azzurri hanno sconfitto per 2-0 i civitavecchiesi, che devono vincere con lo stesso punteggio per prolungare il confronto ai rigori.

Va ricordato che vige ancora la regola dei gol in trasferta, per cui, con una vittoria per 3-1 da parte dell’undici di Massimo Castagnari, ad accedere alla semifinale sarà il team romano, dove gioca un attaccante di grossissimo spessore come Alessio Damiani.

«Siamo un po’ giù fisicamente - dichiara il direttore sportivo Marco Angelocore - visto che abbiamo utilizzato, prevalentemente, gli stessi giocatori in questo periodo. I ragazzi sono stati impagabili, ma ora sono un po’ stanchi. Domenica scorsa si è visto: stanchezza fisica e mentale, non è facile stare davanti in classifica sin dalla prima giornata fino alla dodicesima. È dura. Già da oggi vedremo un’altra partita, la squadra vuole riscattarsi dopo la sconfitta contro il Viterbo».

Il tecnico del Montespaccato Bussone ha dichiarato che proveranno a fare un gol, puntando molto sulla fase offensiva, al tentativo di costringere il gruppo di Castagnari a dover segnare quattro volte per poter passare il turno.

«Vogliamo recuperare il passivo - riprende Angelocore - affronteremo una buonissima squadra, ma non vedo mostri. Ma anche noi siamo una buonissima squadra e ci proveremo fino alla fine, in attesa anche del match clou di domenica contro il Valmontone. I ragazzi sono sempre pronti ed abituati a fare gli straordinari. Faremo la nostra partita, come all’andata. Il mister ha sempre mostrato un calcio offensivo, non molla mai, conosce bene la forza della squadra e dello staff. Sono contentissimo di come sta lavorando Castagnari e lo staff dal punto di vista tattico e tecnico, i giocatori sono cresciuti notevolmente».

Nonostante il bruciante stop di domenica scorsa contro il Viterbo, decisamente inatteso per come è andata la partita, il Civitavecchia resta comunque al comando della classifica.

«Ci meritiamo di stare in cima in campionato - spiega il direttore sportivo nerazzurro - e di andare avanti in Coppa Italia. Stiamo andando oltre le nostre aspettative, finora è andato tutto bene e non abbiamo tralasciato bene, dal primo all’ultimo del movimento nerazzurro».

Infine una chiosa sul calciomercato, con i tifosi che si attendono qualche ritocco ad una rosa che ha dato tutto, ma che ha anche dimostrato che servono un paio di inserimenti per poter lottare fino a maggio.

«Sono contento della rosa che abbiamo, speriamo di recuperare qualche infortunato - conclude Marco Angelocore - se la società lo riterrà opportuno, entreremo nel mercato. Non per sostituire qualcuno di quelli che abbiamo, ma per inserire qualcosa di fresco, soprattutto se dovessimo andare avanti in Coppa. Per il momento stiamo alla finestra, vedremo se succederà qualcosa e se la società vorrà investire ancora, faremo delle valutazioni. Per me tutti i ragazzi sono riconfermati fino alla fine della stagione e posso solo dirgli grazie. È chiaro, però, che quando ci è mancato qualcuno, la differenza di è vista, come ad esempio con Vittorini e Fatarella ko».

Civitavecchia-Montespaccato sarà arbitrata da Flavio Bordiga della sezione di Ostia Lido e sarà coadiuvato da Mario Santostefano di Viterbo e da Daniele Rienzi di Tivoli.

