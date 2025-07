Come tradizione, anche quest’anno l’ultimo lunedì di luglio darà il via alla preparazione atletica per il Civitavecchia Calcio. Il gruppo allenato da Massimo Castagnari si radunerà il 28 luglio al Vittorio Tamagnini per il primo allenamento stagionale.

Non è ancora chiaro se, come accaduto lo scorso anno con la trasferta di Celano, ci sarà anche un segmento della preparazione con un ritiro all’aria fresca.

Di sicuro la dirigenza è al lavoro per stilare il calendario delle amichevoli che accompagneranno Funari e compagni nel mese di agosto, in attesa dell’esordio in Eccellenza previsto per il 7 settembre. La speranza è che ci siano dei test molto interessanti, magari anche contro avversarie di categorie superiori.

