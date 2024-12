Un civitavecchiese torna a giocare con la maglia del Civitavecchia. La società nerazzurra annuncia di aver formalizzato l’accordo, per la prossima stagione con Gabriele Canestrelli. Nato a Tarquinia nel 2001, il ragazzo, nelle ultime stagioni, aveva girovagato molto, avendo anche esperienze speciali in categorie superiori. Flaminia, Monterosi, Rieti, Vis Artena e Boreale, queste le squadre dove ha giocato il ragazzo, in grado di mettersi in mostra sia nella fase di attacco, che di quella di difesa. Ora la scelta di tornare a casa per il classe 2001, che vanta ben 88 presenze nel campionato di serie D, oltre ad aver debuttato in C con la Viterbese. Quindi proseguono i movimenti del ds Marco Angelocore, che non ha ancora finito e attende di ufficializzare i nuovi arrivi. Infatti sono ad un passo anche gli arrivi dei difensori Luca Avellini e Damiano Giranelli, per i quali si attende solo l’ufficializzazione da parte della società. Il mercato sembra essere giunto agli sgoccioli, ma Angecolore è ancora al lavoro per definire alcune situazioni. «Al momento non ci sono particolari novità - spiega Angelocore - siamo in una fase di attesa e di stallo. Abbiamo preso contatti con un attaccante che può fare al caso nostro e stiamo aspettando una sua risposta. Inoltre completeremo la rosa con altri giovani, con i quali siamo in via di definizione. Nei prossimi giorni speriamo di avere qualche novità, al momento sono questi gli scenari su cui stiamo lavorando». Quindi il grosso è arrivato, almeno dal punto di vista quantitativo, ma il Civitavecchia vuole completare la rosa da consegnare al tecnico Massimo Castagnari con un altro attaccante di valore, in grado di far emozionare il pubblico del Vittorio Tamagnini e che sappia dialogare magistralmente con Manuel Vittorini. Attualmente nel pacchetto offensivo c’è anche il fratello Manuel, oltre ad Alessio Giustini. La difesa sarà messa a nuovo con gli arrivi di Giranelli e Anellini, che, di fatto, chiudono ad una permanenza di Luchetti, mentre per il centrocampo tutto era ok dopo gli annunci di Proietti e Laurenti, anche se qui si è registrato, nelle ultime settimane, l’addio pesante di Gagliardi, che per motivi personali, extrasportivi, ha deciso di abbracciare la proposta del Parioli, che giocherà nel campionato di Eccellenza. Intanto comincia ad avvicinarsi il countdown per il primo giorno di allenamenti, visto che mancano solo due settimane dal “day one”, con il ritrovo di giocatori e staff previsto per il prossimo 29 luglio al Vittorio Tamagnini, dove ci sarà la prima settimana di allenamenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA