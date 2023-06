Continua il lavoro del Civitavecchia Calcio in fase di mercato. Il nome più gettonato, come detto nei giorni scorsi, è quello del centrocampista Federico Sevieri. Le trattative con l'ex Latina sono ben avviate e sembra che presto possa arrivare la firma da parte del calciatore, probabilmente anche prima della canonica data del 1° luglio, in cui c'è lo svincolo da parte dei giocatori. Ma sono altre le piste su cui si sta muovendo il direttore sportivo Daniel D'Aponte. Tra i pensieri della società ci sarebbe anche quello di prelevare due difensori, consentendo a mister Stefano Manelli di avere molte scelte per la sua difesa a tre, tema tattico ricorrente così come preannunciato dal tecnico ex W3 Maccarese nelle varie interviste di presentazione. Inoltre i nerazzurri hanno l'intenzione di rinforzare anche l'attacco con un giocatore che prenderebbe il posto del partente Enrico Ferrari, che è passato proprio al Maccarese. Ma il nome nuovo che è uscito è per la porta, dove, ricordiamo bisogna inserire almeno due giocatori dopo gli addii di Giovanni Sarracino e Luca Nunziata. Il Civitavecchia si sarebbe lanciato sull'estremo difensore Gianmarco De Clementi, civitavecchiese classe 2004, quindi stessa età di Sarracino, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Grifone Calcio ed ha giocato nel girone A di Promozione, lo stesso di Tolfa, Santa Marinella e Borgo San Martino. Il Grifone ha chiuso il campionato al terzo posto con 65 punti, De Clementi ha iniziato a giocare proprio in città, con la maglia della Leocon e quindi del Civitavecchia Calcio, prima di intraprendere un'esperienza fuori. Curiosamente, il Grifone, nella passata stagione, ha vinto cinque delle sei partite disputate contro le formazioni del comprensorio, arrendendosi solo all'Ivano Fronti con il Santa Marinella, diretto al tempo da Roberto Macaluso, per 3-2 e con gol decisivo a pochi minuti dal termine di Giuseppe Tabarini. Intanto si registra un altro addio per la squadra nerazzurra, che nella prossima stagione non avrà nel proprio roster il difensore classe 2004 Tommaso Celestini, che è passato al Pescia Romana in Promozione.

