Sono giorni frenetici e intensi quelli che sta vivendo il Civitavecchia Calcio.

Domenica alle ore 11 i nerazzurri saranno infatti di scena sul campo della capolista con W3 Maccarese e mister Massimo Castagnari non potrà avere tutti gli elementi a disposizione; in quella che sarà una delle sfide più belle della stagione, tra due formazioni in piena corsa per il salto di categoria.

Il primo intoppo potrebbe essere l’assenza di Giordano Fatarella, squalificato dopo l'espulsione per doppio giallo rimediata contro la Sorianese durante gli ultimi minuti della partita.

Quindi mancherà un titolare, visto che Fatarella è stato quasi sempre schierato nel ruolo di terzino destro nel corso della stagione.

Saranno ore importanti le prossime, quelle che vivrà mister Castagnari, il quale dovrà decidere come sostituirlo e soprattutto dovrà pensare se confermare l'undici che domenica scorsa ha sconfitto, anche se con grossa fatica, la Sorianese.

In caso di vittoria il Civitavecchia potrebbe anche sopravanzare i bianconeri in classifica e ritrovare la vetta, che manca da diverse settimane, in un campionato che ha visto il Civitavecchia andare anche al comando del girone A, con cinque punti di vantaggio nei confronti delle dirette concorrenti.

