Dopo le indiscrezioni, si muovono le prime pedine in casa Civitavecchia Calcio. Marco Angelocore sarà il nuovo direttore sportivo del club nerazzurro, che a breve annuncerà la figura che entrerà a far parte della dirigenza. Angelocore è stato nelle scorse ore al Vittorio Tamagnini, dove ha incontrato i massimi esponenti del club, tra cui, ovviamente, il presidente Patrizio Presutti. Angelocore è un volto conosciuto per chi segue solitamente l’Eccellenza e il calcio del circondario, visto che nell’estate 2023 era praticamente approdato al Ladispoli, ma alla fine non se ne fece più nulla. In passato il direttore sportivo ha avuto esperienze con Aurelio, cosa accaduta due anni fa, oppure Pescatori Ostia, con cui ha avuto una brevissima parentesi ad inizio di questo campionato, oltre a far parte di Aprilia e Vigor Perconti. Con l’arrivo di Angelocore, il Civitavecchia non si priverà di Daniel D’Aponte, che passerà ad altro ruolo. Infatti l’ormai ex direttore sportivo, a meno di imprevedibili scenari dell’ultimo momento, assumerà il ruolo di direttore generale, che dividerà con Massimiliano Pane, in modo tale da avere due dirigenti che possano legare a stretto contatto tra prima squadra e settore giovanile, cosa che il club vuole mantenere nonostante l’eliminazione della regola degli under. E poi c’è la vicenda allenatore. Va detto senza mezzi termini che il Civitavecchia è pronto a chiudere per Massimo Castagnari. In queste settimane sono circolati altri nomi, ma in realtà la società ha sempre manifestato l’intenzione di riavere in panchina l’ex mister del Viterbo. Manca pochissimo al completamento della trattativa ed a questo punto c’è da capire quando il Civitavecchia potrà annunciare l’ufficialità di Castagnari, proprio per via della sua esperienza con i viterbesi. Da qui ripartirà la società del presidente Patrizio Presutti, per la quale si attende l’ingresso ufficiale dell’imprenditore Massimo Mecozzi, che garantirà la costruzione di un roster che magari non sarà pronto per vincere il campionato, ma che comunque vuole mantenere l’Eccellenza e regalare divertimento ai propri tifosi.

