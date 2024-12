Uno scoglio duro da superare, ma con tanta consapevolezza in più rispetto a soli dieci giorni fa. Domani alle 11 il Civitavecchia Calcio sarà di scena nel nuovo W3 Stadium per affrontare i padroni di casa della W3 Maccarese nella dodicesima giornata del girone A di Eccellenza. Smaltita la sconfitta clamorosa con il Valmontone il gruppo di Raffaele Scudieri ha saputo riscattarsi grazie ai 3-0 nei confronti di Pescatori Ostia e Aurelio, con il secondo che ha garantito la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Ad inizio settimana prossima, a meno di incredibili ritardi, sarà annunciata l’avversaria che affronterà Serpieri e compagni, che dovrebbe essere una tra Ladispoli, Montespaccato e la stessa W3. Per la seconda volta su due il Civitavecchia ha pareggiato in casa nello scontro di Coppa e poi ha tolto le castagne dal fuoco vincendo in esterna.

La speranza è che ciò possa avvenire anche nello scontro nel comune di Fiumicino, con i bianconeri che non vincono da tre partite, quando sconfissero la Rieti, in quella che fu la quarta affermazione consecutiva.

Ora un periodo negativo ma, come detto, la W3 si è garantita la permanenza nella Coppa. Sarà un incontro che rivestirà molta importanza per tanti motivi, anche, ovviamente, per quello riguardante la classifica, con il Maccarese a quota 19, a -5 dalla vetta, mentre il Civitavecchia di punti ne ha 16 e vincendo aggancerebbe proprio gli avversari di questa domenica.

Per quanto riguarda la formazione non ci sono problemi di sorta per mister Raffaele Scudieri, che può sorridere perché l’intera rosa è a disposizione, come già successo nelle ultime partite. C’è da capire quale sarà la reazione di Manuel Vittorini dopo la sorprendente decisione del giudice sportivo di squalificarlo per le prossime tre partite di Coppa Italia. Dalle ultime notizie il bomber sta bene ed è concentrato per trasformare la sua rabbia per la decisione in gol e determinazione a favore dei nerazzurri. Intanto si attende che si sciolga la questione del nuovo arrivo, che andrà ad aggiungere sostanza al roster, di cui avevamo parlato nei giorni scorsi. Ma ora possiamo annunciare il suo nome, che è Gonzalo Rodriguez, argentino, che è semplicemente un omonimo di quello che giocò qualche anno fa per la Fiorentina. Attaccante classe 1991, tifoso del Boca Juniors, Rodriguez ha condotto alla vittoria del campionato di Eccellenza la Vis Artena ai tempi di Francesco Punzi. Poi ha ancora giocato nel massimo campionato regionale con la maglia del Montalto, dove era stato portato da Bernardo Iannicelli. Per lui anche una fugace esperienza alla Reggiana, prima di passare dalla Nuorese, con cui ha vinto il campionato di Eccellenza, quindi la serie D con la Flaminia. Rodriguez è reduce da un’esperienza in Australia e proprio per questo motivo ci sono dei piccoli ritardi relativi al transfer, cosa che, però, dovrebbe essere risolta in queste ore e il giocatore potrebbe essere a disposizione per la prossima gara, quella casalinga contro l’Aranova. Il Civitavecchia saprà ancora dimostrare di essere animale da trasferta? Le gare di Coppa, nelle quali ha ribaltato la situazione negativa delle sfide di andata in casa, hanno fatto intendere questo. Anche il 3-1 con il quale i nerazzurri erano andati in vantaggio in casa del Campus Eur fanno capire che il gruppo capitanato da Riccardo Serpieri sa trovare e sfruttare bene le occasioni nei metri di campo che vengono lasciati liberi dagli avversari, chiamati a proporre gioco. Serve mettere in tasca punti. L’obiettivo del club è quello di assottigliare il più possibile il gap con le dirette concorrenti. L’occhio, anche se dal Tamagnini nessuno, giustamente, lo dirà mai, è voltato verso il 3 dicembre, quando a Campo dell’Oro ci sarà la visita del Pomezia, una delle più autorevoli candidate ai primi due posti. E bisogna specificare la data, il 3 dicembre, quindi a mercato aperto e quindi con qualche variazione nelle rose. Il mese di novembre sarà ricco di voci su questo o quel giocatore che vorrebbe andare via, o su qualche società pronta a spalancare il portafoglio per ristrutturare il proprio impianto tecnico, neanche fosse ancora in vigore la legge del 110. Tra queste società pare proprio che ci sarà la Fc Viterbo, per la quale tutti gli addetti ai lavori si attendono una rivoluzione da parte del patron Camilli.

Ma tornando al presente ed a W3 Maccarese-Civitavecchia, per dirigere questa partita è stato designato un arbitro da fuori regione, il campano Alessio De Cicco, proveniente dalla sezione di Nola. I suoi assistenti saranno Leonardo Degli Abbati e Simona De Magistris, entrambi della sezione di Roma 1.

