Il 2026 del Civitavecchia Calcio riparte con una vittoria fondamentale: sul campo dell’Aurelio, la squadra di Roberto Macaluso inaugura il suo nuovo corso con un successo per 2-1, conquistando tre punti che rilanciano i nerazzurri in zona play-off. Dopo tre ko consecutivi, Funari e compagni erano chiamati a una risposta immediata, soprattutto contro l’ultima in classifica, l’Aurelia Antica, reduce però da una recente vittoria sul Salaria.

Il primo tempo si gioca su ritmi moderati e resta equilibrato, con il Civitavecchia attento a non concedere spazi. Le occasioni più importanti arrivano con Cavallini, il cui destro da fuori è neutralizzato da Protasi, e Mocanu, che sciupa due buone chance. Nella seconda metà della frazione, De Rosa sulla sinistra prova a creare pericoli con alcuni cross invitanti, ma si va negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa cambia volto: inizialmente meglio l’Aurelia, vicina al gol con Coticoni, ma i nerazzurri reagiscono alzando il baricentro. Al 18’ arriva il vantaggio grazie a Mocanu, ex della gara, che finalizza un coast to coast di De Costanzo con un preciso tap-in a porta sguarnita. L’attaccante romeno sigla poi la doppietta al 29’, raddoppiando e mettendo in sicurezza il match. La Vecchia gestisce il gioco, sfiorando il tris con Mocanu e Luciani, e consolida morale e classifica. Solo nel finale Cavallini accorcia le distanze con un gran gol su punizione, utile solo per le statistiche.

«Come avevamo immaginato – dichiara mister Roberto Macaluso – è stata una partita difficile. Il campo era brutto e la pioggia ha condizionato la prestazione. Loro non sono stati per niente arrendevoli. Ci hanno marcato a uomo a tutto campo. Abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo che non siamo riusciti a sfruttare. Nel secondo meno bene sul lato tecnico, ma la doppietta di Mocanu ha rotto l’equilibrio e potevamo anche fare il terzo gol. Ci portiamo a casa i tre punti, era importante dopo le tre sconfitte consecutive, non facili da metabolizzare. Pensiamo già a mercoledì al Salaria».

Con questo successo, il Civitavecchia tocca quota 31 punti, a -2 dal Monti Prenestini e a +1 sul Pomezia, e avvia nel migliore dei modi il suo percorso sotto la guida di Macaluso. Una vittoria che vale molto più dei tre punti: ritorna fiducia, continuità e la consapevolezza di poter lottare fino alla fine per il vertice dell’Eccellenza girone A.

