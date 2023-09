Il tempo delle mele è finito. Dopo oltre un mese di allenamenti, di amichevoli e di impegno serio, per non dire altre parole sicuramente più rustiche, parte il campionato di Eccellenza per il Civitavecchia. Primo impegno domani alle ore 11, in trasferta, a Guidonia, contro il Villalba, che torna nel girone A dopo aver chiuso in quinta posizione lo scorso anno nel girone B. Non l’impegno più difficile, ma neanche quello più facile, anche considerando il fatto che le squadre non sono ancora al top della forma, l’emozione giocherà sicuramente dei cattivi scherzi a qualcuno, senza dimenticare le temperature abbastanza alte previste questo fine settimana, che influenzeranno sul ritmo partita. Il Civitavecchia è chiamato a confermare quanto di buono si è visto nel corso del pre-campionato, dove, ricordiamo, che non è arrivata nessuna sconfitta, nemmeno quando i nerazzurri sono andati a giocare sui campi di formazioni di serie D. Non ci sarà l’undici base in campo a Guidonia. Serpieri è infortunato e non sarà della gara, riducendo le scelte per il terzetto difensivo. Inoltre, come noto, non ci sarà anche Ruggiero, che dovrà ancora attendere qualche mese per il suo rientro in campo dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio. Tra i pali potrebbe esserci l’esordio per il giovanissimo classe 2007 Francesco Midio, un under che ha avuto anche esperienze in giro per l’Italia e che potrebbe essere una risorsa importante per poter inserire un elemento un po’ più grande in mezzo al campo. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione che disegnata da Manelli nel corso del pre-campionato, anche con la scelta che diverrà uno dei temi più importanti dell’anno tra Costantini e Luciani per il ruolo di accordatore tra centrocampo ed attacco o, se preferite, trequartista. Il Villalba è allenato da Diego Leone, tecnico molto esperto, che in passato è stato avversario della Compagnia Portuale quando dirigeva la Lepanto di Marino. Nei giorni scorsi i rossoblu hanno completato la rosa con due giocatori under, entrambi classe 2004, il centrocampista Valerio Felici, proveniente dall'Atletico Torrenova, e l'esterno offensivo Alessandro Tomaselli proveniente invece dal Cassino e sul quale c'erano anche altre squadre di Serie D. Nella formazione di casa è presente anche un ex che ha fatto palpitare il cuore dei tifosi del Civitavecchia, ovvero Matteo Laurato, esterno d’attacco che per due annate ha fatto esultare i tifosi, quando ancora si giocava al Fattori. Laurato faceva coppia con Matias Vegnaduzzo e quel Civitavecchia sfiorò la partecipazione ai playoff nazionali, mancandoli solo di un punto, così come accaduto nella scorsa annata. E ricordate Romeo Shahinas, uno dei giocatori che era stato prima preso e poi liberato dal Ladispoli lo scorso giugno? Ecco, il centrocampista albanese si è legato nuovamente al Villalba, con cui aveva giocato anche la passata stagione.

«Abbiamo fatto un buonissimo pre-campionato, stiamo lavorando bene. Secondo me, vedendo anche le amichevoli, quello che sta facendo mister Manelli si vede. La squadra sta dimostrando di avere una buona identità. Secondo me inizieremo questo campionato con lo spirito giusto e con la migliore convinzione». Serpieri conferma quanto era trapelato dai giocatori nel corso del precampionato, ovvero che si stanno trovando molto bene con mister Manelli e stanno costruendo senza nessun rallentamento la proposta calcistica dell’ex allenatore della W3 Maccarese, segno che c’è fiducia nei suoi confronti e che presto “la mano di Manelli” possa essere un tormentone in positivo dalle parti di Campo dell’Oro. Ma la sfida sul campo del Villalba sarà importante per capire le aspirazioni del Civitavecchia? «Ogni partita - riprende Serpieri - dalla prima all’ultima, serviranno per capire un po’ di che pasta siamo fatti. Sicuramente la prima gara servirà, di certo, per dare un’impronta al campionato, però credo che le gare saranno importanti da qui al termine del campionato. Logicamente sarebbe un buonissimo segnale partire subito col piede giusto, però non è fondamentale». In una settimana di griglie di partenza e di pole position, rese ancora più facili da pensare, visto che siamo nei giorni del Gran Premio di Monza, quali sono le favorite per l’ex capitano della Lazio Primavera, vincitore di uno Scudetto di categoria? «Vedendo anche il mercato - spiega Serpieri - e comunque il blasone della squadra, ritengo che il Pomezia sia una delle candidate alla vittoria del campionato. Secondo me anche Valmontone, Montespaccato, W3 Maccarese sono delle formazioni che lotteranno per il vertice. Ci sono parecchie squadre nel nostro girone che possono ambire a fare qualcosa di importante. E sicuramente il Civitavecchia farà di tutto per essere tra queste». Ad arbitrare Villalba-Civitavecchia ci sarà un direttore di gara fuori regione, ovvero Antonio Cecchi di Moliterno, quindi dalla Basilicata. Come assistenti arbitrali agiranno Gianandrea Aguzzi di Rieti e Giuseppe Falasconi di Aprilia. Prima dell’incontro verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime della tragedia avvenuta a Brandizzo.

