Un calendario in discesa, ma un ostacolo duro da superare per continuare a vivere un sogno. Il Civitavecchia Calcio torna in campo per la gara sul campo dell’Aranova.

Alle Muracciole primi occhi negli occhi alle 11 alla Muracciole, con la squadra di Massimo Castagnari che vuole dare seguito alla vittoria nella battaglia del Tamagnini contro il Colleferro.

I nerazzurri sono riusciti ad interrompere la “pareggite”, grazie agli ultimi successi, a cominciare da quello in terra romana contro la Boreale.

Un aspetto che va migliorato è sicuramente quello difensivo, visto che da metà dicembre i civitavecchiesi hanno sempre subito almeno un gol in ogni incontro, cosa che ha inciso nel percorso non proprio perfetto di gennaio.

Per quanto riguarda la formazione, lo staff tecnico dovrà sicuramente rivedere qualcosa, proprio a causa di quanto accaduto nel corso del match contro il Colleferro.

Avellini sarà assente ed ha ricevuto due giornate di squalifica, cosa che lo terrà fuori anche contro la Romulea. Quindi si potrebbe prevedere una formazione con una conferma di quanto visto nell’undici titolare di domenica scorsa, con Pompei che potrebbe occupare la corsia di sinistra difensiva, mentre per la destra si candidano Fatarella e Funari.

Modifiche anche in porta: Romagnoli ha raggiunto la quinta ammonizione stagionale e quindi è d’ufficio la giornata di squalifica. Quindi tra i pali giocherà Calisse, già chiamato in causa in Coppa Italia ed in qualche partita di campionato, come ad esempio quella contro il Ladispoli, dove ha fatto una parata veramente importante nel finale di partita, fermando il risultato sullo 0-0 e non consentendo di rossoblu di vincere il derby.

Per il resto le scelte potrebbero ricalcare quelle di domenica scorsa, con Castagnari che potrebbe cambiare solo un paio di uomini, ma non stravolgendo i piani, proprio per via delle assenze obbligate che ci saranno.

Naturale fissare la presenza di Manuel Vittorini sul versante sinistro dell’attacco: il numero 7 del Civitavecchia sta vivendo un momento di alta forma, in quanto ha sempre segnato nelle ultime quattro partite, andando in gol per cinque volte. A parte quello sul campo della Boreale, gli altri sono stati tutti determinanti per la causa nerazzurra.

E la classifica marcatori lo sta vedendo lanciarsi verso i vertici della classifica marcatori: Rossi del Valmontone domina con 17 centri, dietro di lui molto bene sta facendo Follo della W3 Maccarese, che ha preso il posto di Damiani e che fino ad ora ha esultato per 14 volte.

Al terzo posto Manuel Vittorini a quota 13. Come detto, dopo l’Aranova il calendario sarà in discesa per Funari e compagni: Romulea, Luiss, Fiumicino ed Aurelio, con tre incontri in casa e un percorso netto da fare assolutamente per poter sperare di rimanere in scia di Valmontone e W3 Maccarese, che, ricordiamo, verranno al Tamagnini molto tardi, rispettivamente il 13 aprile e l’11 maggio.

Dando uno sguardo anche a quel che riguarda l’Aranova, i rossoblu non cadono in casa da novembre e negli ultimi tempi hanno fatto punti anche contro squadre di grosso cabotaggio, con una difesa molto ermetica e che ha incassato solo 19 gol nel campionato, con la terza miglior retroguardia.

Nelle ultime sette partite l’Aranova si è comportato meglio del Civitavecchia: 14 i punti per la formazione di mister Vigna, mentre il gruppo di Castagnari ne ha messi in tasca 13, a dimostrazione di quanto sarà complicato fare risultato alle Muracciole. Aranova-Civitavecchia sarà arbitrata da Luca Anastasio della sezione di Roma 1. I suoi assistenti saranno Simone Forina di Roma 1 e Andrei Baciu di Tivoli.

