Il Civitavecchia aggiunge altri due giocatori al proprio carrello del calciomercato estivo. Pomeriggio di visite, quello di ieri, al Vittorio Tamagnini, dove la società nerazzurra ha ufficializzato gli accordi, per la nuova stagione, del centrocampista Federico Sevieri e del difensore Jacopo Contini. Alla presenza del presidente Patrizio Presutti, del direttore sportivo Daniel D’Aponte, del direttore generale Valerio Fischer, dei dirigenti Furio Fischer e Alfredo Zacchei e dello staff dirigenziale del club, i due nuovi arrivati hanno apposto le firme che li legheranno per la prossima stagione, che vedrà il day one lunedì prossimo, ufficialmente dalle 17, per la preparazione atletica. «Spero che il Civitavecchia possa affrontare un campionato di vertice – afferma Federico Sevieri – già dagli incontri che abbiamo avuto in queste settimane, mi è stato illustrato al meglio il progetto e sicuramente vivremo una stagione d’alta classifica. Conoscerò personalmente i compagni quando inizieremo la preparazione atletica, anche se tanti di loro li ho già affrontati e sfidati da avversario negli ultimi anni sui campi. Con il mister ho avuto un incontro proprio ieri e ho avuto un’impressione positiva. Lo conoscevo soprattutto da avversario, il carattere e la personalità che aveva la sua squadra era già ben visibile. Sono certo che riuscirà a fare un ottimo lavoro con noi». Quali sono le caratteristiche principali di Federico Sevieri?

«Sono soprattutto un regista – riprende il nuovo arrivato, che ci scherza su – se poi dovessi avere dei piedi buoni lo direte voi. Sono un costruttore e spero di dare un contributo alla causa. Obiettivi personali? Voglio segnare più dello scorso anno e contribuire con degli assist alle caterve di gol di Manuel Vittorini. Poi ho un altro obiettivo, che però preferisco tenere per me». Nell’ultima stagione Sevieri ha giocato per l’Unipomezia, squadra tra le maggiori delusioni dell’Eccellenza, sempre nel girone A, lo stesso del Civitavecchia. Ma in passato ha vestito la maglia dell’Atletico Fiumicino dei record, che stravinse il campionato. Si tratta di un giocatore scuola Lazio, che conosce bene le categorie superiori. Infatti Sevieri ha nel proprio curriculum 72 partite disputate in serie C con le maglie di Savoia e Lumezzane, con un totale di 4000 minuti in campo. Ben 143 le presenze per lui in serie D, condite da quattro gol e otto assist, nelle esperienze con Fiumicino, Cynthialbalonga e Latina. Ma al Vittorio Tamagnini c’era anche un altro nuovo arrivato in casa Civitavecchia, ovvero il terzino sinistro Jacopo Contini, classe 2003, quindi un elemento che rafforzerà la batteria degli under e si è detto molto soddisfatto di avere questa chance con la formazione civitavecchiese, con cui cercherà di dare il 100% in ogni occasione. Il ragazzo che vestirà la maglia nerazzurra è un elemento che può garantire freschezza, esperienza di serie D e andrebbe ad occupare una casella degli under, quella dell’ultima annata prima del passaggio a senior. Da quel che trapela, sembra che ci sia una folta schiera di squadre sul giocatore e quindi per il Civitavecchia non è sicuramente semplice giungere alla conclusione della trattativa in tempi brevi. Contini ha già all’attivo ben 69 presenze in serie D, per un totale di 7500 minuti in campo, segnando anche due gol contro Aprilia e Muravera. Nell’ultima stagione niente reti, ma due assist in occasione degli incontri con Fano e Avezzano. Il ragazzo ha avuto anche un’esperienza con il settore giovanile della Viterbese, disputando il campionato U17 professionisti. È cresciuto nel vivaio dell’Urbetevere. Intanto il Civitavecchia si sta preparando, per quanto riguarda la nuova stagione, anche a rimettere a nuovo il Vittorio Tamagnini. In queste settimane la dirigenza si è adoperata per colorare di nero e di azzurro i gradoni della tribuna che sarà occupata dai sostenitori. E nelle prossime settimane toccherà anche ai seggiolini, anch’essi rinnovati per rendere omaggio ai colori del club.

