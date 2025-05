Lo possiamo dire. Finalmente si gioca. La sfida più attesa dallo scorso agosto, quando sono usciti i calendari del campionato di Eccellenza. Alle 16.30 di questo pomeriggio ci sarà il calcio d’inizio al Vittorio Tamagnini: Civitavecchia contro W3 Maccarese. I nerazzurri devono assolutamente vincere per poter affiancare in classifica i bianconeri e poter andare a disputare lo spareggio per accedere ai playoff. Una decisione che, come detto in settimana, non trova riscontri con il regolamento, ovvero l’articolo 51 del Noif, ormai diventato famosissimo a Civitavecchia, e nel quale è evidenziato che in caso di arrivo a pari punti la discriminante è quella degli scontri diretti per dare vita alla classifica avulsa. E sul sito della Lnd Lazio non è riportato nulla che possa far propendere per la disputa del classico spareggio in campo neutro. Ma ormai l’organo federale ha protesto per questa linea e quindi non ci si può fare nulla, anche perché, in qualsiasi modo la si vuole mettere, questa domenica il team di Massimo Castagnari deve necessariamente fare risultato. Si riparte anche dal ricordo del 2-2 dell’andata al W3 Stadium, occasione nella quale il Civitavecchia fece assolutamente una bella figura e rischiò addirittura di segnare il gol vittoria al 93° con Avellini, anche se quell’errore macroscopico alla fine non ha avuto la sua valenza, per fortuna dei nerazzurri. Le quattro vittorie consecutive hanno consentito a Funari e compagni di prender acchiappare il treno per il secondo posto, approfittando dei pareggi della W3 contro Romulea e Colleferro, le uniche due volte senza vittoria per il Maccarese negli ultimi due mesi di campionato. Unico assente sicuro in casa nerazzurra è Proietti, che ha rimediato una giornata di squalifica dopo la quinta ammonizione totalizzata a Soriano. Al Tamagnini ci sarà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni, tanto che il Civitavecchia ha già annunciato, tramite i propri profili social, che l’ingresso sarà consentito fino al sold out, che dovrebbe aggirarsi sui 500 spettatori, come evidenziato ai tempi del Covid, occasione in cui bisognava contingentare le presenze sugli spalti. «La speranza è che la sfangheremo noi – dichiara l’attaccante Manuel Vittorini – sarà una partita molto bella e spettacolare, tra due squadre che di solito giocano a viso aperto. Affrontiamo un avversario importante, sono anni che sono sempre ai vertici dell’Eccellenza ed hanno anche giocato uno spareggio per andare direttamente in serie D, oltre allo storico playoff contro il Livorno. Loro giocano un ottimo calcio, ma noi siamo stati bravi ad arrivare fin qua. C’è da ballare? Noi balliamo. Proveremo in tutti i modi a portare questa partita dalla parte nostra e poi andarci a giocare tutto nello spareggio. Questa partita ci premia di una grande rincorsa. dove abbiamo affrontato momenti veramente difficili. Lo snodo fondamentale è stato dopo la partita con la Romulea in cui ho preso quattro giornate di squalifica e Cruz si è infortunato, così come Laurenti e Pompei. Abbiamo passato un una sorta di calvario, perché avevamo sempre tantissime assenze. Questo non ci ha non ci ha distratto dal nostro obiettivo, solo che ce l'ha reso un po' più complicato. Ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo messi sotto e abbiamo raggiunto un obiettivo importante, ovvero quello di dare un senso a quest'ultima giornata. Quest’oggi ci aspetterà un pienone in tribuna. Anche i nostri tifosi ci potranno dare una mano in più, per raggiungere quello che è veramente un obiettivo importante. Ci abbiamo sempre creduto da inizio anno, arriviamo carichi e fiduciosi, secondo me sarà una bellissima giornata di sport. Secondo me chi verrà a vedere la partita si divertirà». Purtroppo non ci sarà spazio per tutti, mai come in questa occasione lo stadio Fattori sarebbe stata la cornice ideale per raccogliere tutto l’affetto delle due fazioni per i loro beniamini. Questa è una gara in grado di raccogliere anche una buona fetta di spettatori neutrali. «Ogni partita ha una storia particolare a sé – afferma il direttore sportivo Marco Angelocore – e credo che lo stesso scenario ci possa essere anche in questo caso. Quando si affrontano Civitavecchia e W3, nascono belle partite perché sono due squadre che si affrontano a viso aperto e fanno del gioco propositivo il loro benessere. Sarà una bella partita perché tutte e due le squadre cercheranno di vincere la gara. Non penso che il Maccarese venga per un punto oppure per fare dei conti. È una squadra che c'è impianto di gioco importante, non viene a cambiare modulo di gioco solo per affrontare il Civitavecchia». Civitavecchia-W3 Maccarese sarà arbitrata da un toscano, Leonardo Buchignani della sezione di Livorno. I suoi assistenti saranno Simone Morlacchetti di Roma 1 e Andrea Garcea di Roma 1.

