Al termine di una settimana per nulla semplice, torna finalmente in campo il Civitavecchia Calcio nella nona giornata di Eccellenza. Al Vittorio Tamagnini sarà fondamentale tornare a fare risultato, anche se non sarà facile ottenerlo, perché arriva la visita di un avversario tra i più fastidiosi del momento, ovvero il Campus Eur. Si gioca alle 14.30 a Campo dell’Oro.

Come detto, nonostante la classifica sia, tutto sommato, positiva, il Civitavecchia non riesce a sorridere più di tanto, dopo lo stop di Roma con la Boreale che potremmo anche definire sorprendente per una squadra che sembrava aver trovato il cerchio giusto, ma che si è dovuta arrendere, nonostante una prova che ha avuto diverse occasioni da gol non sfruttate. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di calciomercato, tra chi è andato e chi è rimasto.

A spiccare è stato, in particolare, l’addio di Sebastiani, che si è accasato al Salaria e che al momento di salutare non ha risparmiato mister Castagnari da qualche critica, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Un episodio che necessita di menzione, in quanto in questi anni un episodio del genere non era mai accaduto, anzi, più volte abbiamo visto tornare in squadra giocatori che erano andati via, segno che si erano trovati bene dalle parti del Tamagnini.

Ricordiamo che sarà una settimana da vivere di passione quella che sta arrivando: mercoledì ci sarà il ritorno dei quarti di Coppa sul campo del Certosa e se il team di Massimo Castagnari non segnerà almeno due gol, sicuramente non potrà passare il turno. Per quanto riguarda la formazione problemi in difesa: ancora assenti il centrale Di Mauro e il terzino De Rosa, mentre è in dubbio Orlandi.

«Vogliamo partire subito forte con il Campus Eur – dichiara Alex Gagliardini – non come accaduto con la Boreale, dove abbiamo cominciato in sordina nei primi 10-15 minuti. Partire col piglio giusto ci può fare indirizzare al meglio la partita. Loro meritano rispetto, anche perché hanno segnato molto, hanno disputato delle partite importanti. Abbiamo voglia di fare i tre punti. La sconfitta di domenica scorsa è stata un incidente di percorso, siamo capitati in una giornata in cui la palla non voleva entrare.

Nonostante una prova non brillantissima, abbiamo avuto delle occasioni che potevamo sfruttare meglio, oltre a stare più attenti dietro, perché abbiamo subito un gol evitabile. La buona situazione di classifica ci dà una mano per lavorare meglio durante la settimana e stare più sereni. Ci serve fare punti, soprattutto in casa. Quest’esperienza nella mia città sta andando come me l’aspettavo, sapevo di arrivare in un gruppo che ha fatto bene lo scorso anno, giocare, vivere e allenarti con la maglia della tua città ha un sapore diverso rispetto ad altre esperienze che ho avuto fuori».

Un arbitro lombardo per Civitavecchia-Campus Eur: si tratta di Lorenzo Beretta di Bergamo. Da Tivoli con Pietro Serra e da Ciampino con Andrea Collanicchia gli assistenti a bordo campo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA