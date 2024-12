A ridosso della difficile sfida interna contro il Rieti, il Civitavecchia Calcio potrebbe chiudere un colpo in entrata.

Nonostante siamo nel mese di febbraio, infatti, in riva al Tirreno dovrebbe sbarcare un rinforzo di spessore.

La società del presidente Patrizio Presutti sarebbe vicinissima a tesserare un portiere over molto conosciuto in città, Alessandro Romagnoli.

L’estremo difensore classe ’98 che sarebbe in procinto di unirsi al gruppo di mister Raffaele Scudieri ha giocato nelle giovanili della Roma, con cui ha vinto anche uno Scudetto Primavera, prima di andare a fare un’esperienza in Russia, infine il ritorno in Italia, prima con il Catanzaro e poi con la Virtus Francavilla .

Giocare per il Civitavecchia rappresenterebbe un ritorno alle origini, oltre alla possibilità di dare un aiuto sensibile alla retroguardia nerazzurra.

L'ingresso di Romagnoli andrebbe a inserire delle novità per quel che concerne l'undici da schierare in campo, per via della regola che prevede la presenza di tre under.

Al campo Vittorio Tamagnini, che il portiere di Civitavecchia torni a giocare per i colori della sua città o meno, servirà una prova di carattere, una reazione alla pesante sconfitta in casa del Montespaccato che di fatto ha estromesso quasi totalmente i nerazzurri dalla lotta al primimo posto.

