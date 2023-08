Messa alle spalle la goleada rifilata al Tolfa, per il Civitavecchia Calcio c’è già un nuovo impegno amichevole sulla strada del nuovo campionato di Eccellenza.

E la sfida che sarà in programma alle 11 con una temperatura che si aggirerà sui 30 gradi, fa tornare alla mente ricordi non proprio bellissimi per la storia recente dei nerazzurri.

Il gruppo di Stefano Manelli andrà a Roma per affrontare la Boreale, ripescata da qualche settimana in serie D, dopo il secondo posto nel girone A e la successiva uscita nel corso dei playoff nazionali.

Quindi uno scontro, il secondo nel giro di una settimana, con una formazione di serie D, che permetterà al Civitavecchia di alzare il tiro e capire come saprà adattarsi ad un avversario di caratura superiore, almeno per quel che riguarda la categoria.

Nel corso della settimana prossima ci saranno gli ultimi due impegni amichevoli, entrambi al Tamagnini, contro Canale Monterano e Villalba, che chiuderanno la serie di preliminari prima della partenza vera e propria dell’avventura.

Intanto nel corso dell’incontro con il Tolfa si è rivisto il portiere Simone Minucci, che ha saputo superare un’influenza fuori stagione, proprio nel momento in cui si pensa che non possa arrivare, ovvero nel mese di agosto e il caldo che la fa da padrone.

Gli allenamenti vanno avanti e si stanno svolgendo anche in modo particolare.

Lo staff tecnico ha voluto inserire anche delle sedute in spiaggia, che si stanno svolgendo in uno stabilimento balneare di Sant’Agostino, nel quale i calciatori nerazzurri possono vivere le stesse fatiche dei vice-bagnini o degli inservienti delle varie spiagge, frequentatissime in questi giorni della settimana di Ferragosto.

Una scelta, quella di Stefano Manelli, che avrà sicuramente fatto spuntare dei sorrisi ai giocatori che in questo periodo apprezzerebbe la possibilità di andare al mare, come stanno facendo la maggioranza dei propri amici e conoscenti.

Solitamente in questo periodo sono molte le squadre che decidono di fare degli allenamenti diversi per poter cancellare le tossine e far carburare i muscoli, ma solitamente ciò avviene nelle piscine.

Raramente si è visto sul mare e chissà che la scelta del Civitavecchia possa essere emulata da altri club.

Passando al calciomercato, con i movimenti degli over che, a meno di imprevedibili situazioni, dovrebbero essere finiti, il Civitavecchia potrebbe puntellare qualcosa per la batteria degli under.

Proprio in questo senso, in questi giorni, al gruppo si sono aggregati altri due ragazzi, entrambi nati nel 2005, che sono stati anche convocati per la partita con il Tolfa, partendo dalla panchina.

Il primo è il portiere ex Tor di Quinto, Lorenzo Ceccarelli, e il difensore, soprattutto nel ruolo di terzino, Cristian Mastroianni, proveniente dal Montespaccato.

I prossimi impegni potrebbero convincere la società, eventualmente, a tesserarli per poter rimpinguare la batteria degli under.

In particolar modo la mossa di Ceccarelli potrebbe dare spunti ulteriori, anche perché, come già detto qualche giorno fa, al Civitavecchia farebbe comodo spendere una delle caselle under ed in particolare quella del 2005, per un portiere, avendo così la possibilità di avere maggiori scelte negli altri reparti del campo.

Un dato che viene fuori senza troppi problemi se si va a fare un’analisi dal possibile undici titolari e delle eventuali sostituzioni.

Più complicato, invece, l’inserimento di Mastroianni.

Non per dubbi riguardo le sue potenzialità, questo assolutamente no, ma semplicemente perché il Civitavecchia sembra essere ben coperto su entrambe le fasce.

Intanto manca poco anche alla scoperta del girone e del calendario che accompagnerà il Civitavecchia per tutta la prossima stagione.

Domani alle 18.30 al Grande Hotel Duca D’Este di Tivoli ci sarà la kermesse della Festa dei Calendari, dove tutto diventerà realtà a meno di due settimane dalla partenza ufficiale della stagione.

Quindi nella serata di lunedì, nell’ambiente nerazzurro, tra un boccone e l’altro per la cena, a tenere banco ci saranno i discorsi relative alle avversarie più temibili da affrontare ed al calendario con cui il team di Stefano Manelli dovrà cominciare l’annata.

