Al Tamagnini il Civitavecchia rialza la testa e lo fa nel modo più convincente possibile: con una vittoria netta per 4-0 contro il Nuova Florida, con un’affermazione che rilancia le ambizioni nerazzurre nella corsa al vertice dell’Eccellenza. La squadra di Massimo Castagnari, reduce dalla dura sconfitta contro il Pomezia, era chiamata a una risposta immediata, e Funari e compagni non hanno deluso, imponendo ritmo, qualità e grande personalità contro gli ardeatini. In formazione sono assenti lo squalificato Gagliardini, gli infortunati De Rosa e Gagliardi, con quest’ultimo che ha avuto un problema nell’allenamento del martedì. Rientra dopo un mese Di Mauro al centro della difesa, dove si divide i compiti con Cerroni. Per il resto Oduamadi, come prevedibile, parte dalla panchina, ma non c’è bisogno di lui per imporre l’ondata nerazzurra nei confronti degli ospiti. L’avvio è un monologo civitavecchiese: dopo appena un minuto Luciani centra un palo clamoroso, preludio di una gara a tinte nerazzurre. Al 16’ lo stesso Luciani prova la girata, ma il pallone termina alto. La Nuova Florida, biancorossa e comunque in buona condizione, risponde al 18’ con Minocci, che sfiora l’incrocio dai venti metri. È però l’ultimo squillo ospite prima dell’ondata della Vecchia. Al 19’ arriva il meritato vantaggio: Funari piazza un destro preciso all’angolino dal vertice dell’area. Al 26’ è ancora lui, stavolta di testa dopo un batti e ribatti, a chiamare Di Pietro a una gran parata. Il raddoppio arriva al 35’: splendida combinazione rifinita da D’Innocenti per Fontana, che insacca il 2-0. La ripresa si apre con il tris immediato: al 46’ De Costanzo svetta di testa, complice una deviazione difensiva, siglando il 3-0. Al 5’ trova spazio il nuovo arrivato Oduamadi, che al 31’ sfiora il gol ma trova la pronta risposta di Di Pietro. Il poker arriva al 35’: D’Innocenti, autore di una prestazione scintillante, chiude i conti con il definitivo 4-0. Per i nerazzurri una vittoria pesantissima che permette di restare pienamente in zona playoff e di rimettersi in scia alle prime della classe. «È stato un bel debutto - afferma il nuovo arrivato Nnamdi Oduamadi - mi è mancato solo un gol. Sono molto soddisfatto del fatto che abbiamo vinto con un punteggio largo e che il pubblico si sia divertito. Sono punti importanti. Peccato per l’occasione che ho avuto e dove non ho segnato, il portiere è stato bravo a respingere. Mi sto trovando bene al Civitavecchia, è una grande squadra e ci sono grandi giocatori. Ringrazio il direttore sportivo Marco Angelocore che ha fatto tanto per avermi qui. Sono contento anche delle parole che ha avuto mister Castagnari. Voglio dare il massimo per il Civitavecchia, speriamo di fare bene per il futuro. C’è tanto entusiasmo per me, i tifosi mi hanno accolto al meglio, anche sui social network e in tanti sono venuti per fare il tifo». Un successo che ridà fiducia e certifica che il Civitavecchia è ancora lì, pronto a lottare fino alla fine, come dimostrano anche i risultati degli altri campi, con Aranova e Monti Prenestini che continuano a tenere alta la media punti, mentre il Pomezia è nuovamente inciampato e questo forse aumenta un pochino il rammarico per quello che non è stato il match disputato nel turno precedente.

