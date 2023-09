Il calore del Vittorio Tamagnini per trovare la prima vittoria stagionale. È quello che spera accada il Civitavecchia Calcio, che comincia la propria serie di gare casalinghe in Eccellenza alle 15.30, quando ospiterà la Citizen Academy. Dopo l’esordio con pareggio sul campo del Villalba, nel quale si è vista “la mano di Manelli”, ma non ancora i tre punti in classifica, il Civitavecchia è chiamato a non replicare la domenica senza vittoria di Guidonia. Siamo solo alla seconda giornata e di punti in palio ce ne sono un’eternità, ma sarebbe meglio evitare che le dirette concorrenti facciano le lepri e che il Civitavecchia sia costretto a rincorrere, magari iniziando a vedere rimpianti già in questo scorcio iniziale del campionato. La Citizen Academy può rappresentare un nome nuovo, ma è semplicemente la continuazione dei progetti degli ultimi anni de La Rustica e del Quarto Municipio. La gara fu arbitrata da Andrea Sambuchi di Tivoli, che sarà il direttore di gara anche quest’oggi al Tamagnini. Curiosamente anche la prima gara interna della scorsa stagione fu proprio contro questa squadra e vinse il Civitavecchia per 4-2 con doppietta di Manuel Vittorini. La Citizen Academy, per gli amici City, si è stabilita a Ciampino e anche qui ci sono ricorsi storici, perché qualche anno fa, quando ancora si giocava al Fattori, il Civitavecchia ebbe la prima sfida casalinga proprio con il Ciampino e perse per 2-1. La Citizen Academy è a tre punti e arriva dal bel successo col Valmontone per 1-0, raggiunto con la punizione di Ippoliti, stesso modo con cui Vittorini ha fatto gol domenica scorsa. Ma il Civitavecchia non vuole fallire il debutto davanti ai propri sostenitori. Anche se la formazione non sarà quella base: Carta deve ancora scontare la seconda giornata di squalifica dall’anno scorso. Buone notizie, invece, da Riccardo Serpieri e Samuele Cerroni che tornano ufficialmente a disposizione, anche se sarà da capire se saranno della gara. Ma la squadra sta trovando l’assetto migliore dopo il periodo di preparazione?

«Non vediamo l’ora che ci sia il fischio d’inizio di questa partita - afferma Thomas Funari - la prima sfida in casa è sempre emozionante, anche per chi fa parte del gruppo da tanto tempo».

Contro il Villalba hanno inciso le occasioni da gol non sfruttate, altrimenti probabilmente avremmo parlato di successo nerazzurro a Guidonia. È un aspetto su cui serve migliorare il prima possibile, visto che, come visto l’anno scorso, ogni punto è fondamentale per raggiungere i primi posti?

«Il discorso è racchiuso in questo aspetto - commenta Funari - nel secondo tempo e in particolar modo nell’ultima mezz’ora, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare che non abbiamo saputo capitalizzare». Tornando alla sfida con la Citizen Academy, ci sarà anche un ex di giornata, ovvero il centrocampista esterno Andrea Selvaggio, che ad inizio stagione nel 2019, fece parte del Civitavecchia, dimostrando di avere le capacità tecniche per far bene in Eccellenza. Ma la sua voglia di calcare i campi di categorie superiori ha reso breve la sua esperienza in nerazzurro. E ritornando a Funari, domenica scorsa il difensore è stato schierato nella linea a tre arretrata per le assenze di Carta e Serpieri. Inoltre quest’anno potrebbe non essere più il giocatore inamovibile sulla fascia sinistra, per l’arrivo di Contini, e quindi potrebbe toccare diverse pedine del campo, tra esterni di centrocampo e reparto difensivo. Come si sta approcciando a questa situazione?

«Sono contento del lavoro e del contesto che stiamo costruendo con il mister - riprende Thomas Funari - per noi è un gioco totalmente nuovo. Mi trovo bene. Ora sto reimparando a giocare con la difesa a tre, perché comunque anche col Villalba sono stato utilizzato là, ma io sono a disposizione del mister. Per me è più importante vedere i risultati della squadra».

Appendice curiosa. Chi nel tardo pomeriggio di giovedì è transitato dalle parti del Tamagnini ha potuto notare il gruppo, compreso mister Stefano Manelli, radunati nella zona ricreativa dell’impianto. Nessuna festa particolare, nessun discorso motivazionale, ma incombeva l’asta del fantacalcio che la squadra ha deciso di fare per la nuova stagione, sulla scorta di quanto stiamo vedendo in molte formazioni dilettantistiche, come ad esempio ha mostrato il Santa Marinella. Un modo ulteriore per fare in modo che in squadra si crei la chimica giusta e che l’affiatamento tra i vari giocatori sia totale. Particolarmente impegnato nell’organizzazione dell’asta anche mister Stefano Manelli. Chissà se anche al Fantacalcio fa giocare la sua squadra con il 3-4-1-2. Come detto, l’arbitro sarà Andrea Sambuchi di Tivoli e sarà coordinato da Federico Spinetti e Federica Ciufoli, entrambi facenti parte della sezione di Albano Laziale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA