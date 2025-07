Il Civitavecchia Calcio rinforza ulteriormente il proprio attacco. Dopo gli arrivi di Sebastiani, Squerzanti e De Costanzo, il direttore sportivo Marco Angelocore ha definito un altro ingresso nel reparto offensivo. Il nome nuovo è quello di Andrei Mocanu, classe 2003 originario della Romania, ma di scuola calcistica italiana, che arriva dall’esperienza con il Pomezia.

Ma il giocatore si è messo in mostra in Eccellenza anche con la maglia dell’Aurelio, proprio ai tempi in cui Angelocore era dirigente del club capitolino. Esterno sinistro che ama inserirsi per sfruttare il destro, Mocanu, soprannominato la Vipera, ha avuto la possibilità anche di far parte di una squadra professionistica come l’Avellino, dove è stato nel settore giovanile e con cui ha debuttato in serie C in una partita contro il Taranto.

Per lui anche 22 presenze in serie D, dove non è riuscito a dimostrare al meglio il suo talento e dove spera di tornare, chissà, proprio con il club nerazzurro. Il prossimo attaccante del Civitavecchia ha anche giocato con Tor Tre Teste, Ciampino, dove è cresciuto nelle giovanili di queste due affermate società, poi Vastogirardi, Nuova Florida, Trastevere.

