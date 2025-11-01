Continuare in questa direzione e quindi, domenica a Tarquina, i Cervi proveranno a mettere in classifica altri tre punti. L'avversario non è dei più facili, è guidato dall'ex Paolo Caputo, allenatore esperto e navigato, che vuole vincere per ritirare su la squadra tirrenica, reduce dalla sconfitta sul campo del Grifone. In casa verdazzurra è alto in morale, mercoledì il pareggio in Coppa Italia ha certificato la qualità della squadra di mister Ferretti, che dovrà fare a meno di Dato e Bracaglia. Una gara, quindi, che si annuncia interessante, in quella che è una sfida che entrambe si giocheranno a viso aperto.

«Veniamo da un periodo molto positivo, ci siamo lasciati alle spalle il periodo negativo di inizio stagione, dove abbiamo perso punti in gare giocate bene. Ora sembra che il peggio sia passato, speriamo di potere continuare così, anche se a Tarquinia affronteremo una squadra giovane e organizzata. Non dobbiamo perdere la concentrazione, dobbiamo essere incisivi in fase di attacco, sfruttando al meglio le occasioni che creiamo. Sarà una partita dura, aperta a ogni risultato», ha concluso mister Ferretti.

