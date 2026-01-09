Tre partite contro nel corso del 2025: due pareggi, una sconfitta e soprattutto l’eliminazione ai rigori nella semifinale playoff. Basta questo a motivare la Futsal Academy nella prima partita del girone di ritorno di serie B. Alle 15 il team diretto da Vincenzo Di Gabriele giocherà in Sardegna, sul campo del Villaspeciosa, realtà molto interessante della provincia di Cagliari. Ma i rossoblù saranno senza lo squalificato Di Eugenio. Dopo un 2025 che ha rasentato la perfezione, Santomassimo e compagni vogliono proseguire il sogno playoff e provare, perché no, ad ostacolare la capolista Ardea, che sta davanti con un punto di vantaggio ed è chiamata a fare risultato sul difficile campo della Roma Calcio a 5.

Il percorso esterno dei rossoblù è quasi del tutto immacolato; infatti, la classifica dice che hanno il miglior rendimento del girone, nonostante il doloroso ko di Ciampino. Nelle settimane conclusive del 2025 sono giunti in squadra anche nuovi giocatori (Riccitelli, Crescenzo, Tartabini, Santoro), che durante il periodo di sosta hanno potuto prendere carta e penna per imparare i meccanismi del quintetto di Vincenzo Di Gabriele, che ha alzato l’asticella e vuole rendersi protagonista anche dei prossimi playoff, che vedono la Futsal dentro addirittura di nove punti, con un successo sul Villaspeciosa che potrebbe rendere la questione ancora più semplice. Il calendario induce ancora più ottimismo, a parte il Real Castel Fontana, i civitavecchiesi affronteranno soprattutto squadre della parte bassa della graduatoria a stretto giro di posta.

«Sarà una finale – dichiara mister Vincenzo Di Gabriele - è uno snodo fondamentale della stagione e i ragazzi lo sanno. Valuteremo i convocati nel riscaldamento, in base alle condizioni. Loro sono una squadra forte e lo sappiamo anche in virtù del mercato hanno fatto».

Villaspeciosa-Futsal Academy verrà arbitrata da due fischietti veneti: Andrea Tasca di Treviso e Antonio Gnesotto di Bassano del Grappa, mentre il cronometrista sarà Giacomo Milia di Cagliari.

