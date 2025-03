Non riesce l’impresa alla WeCom-Ortoetruria che sul parquet della capolista Vigor Matelica gioca una buonissima partita, ma lascia i due punti con un punteggio finale che per stessa ammissione dei vincitori penalizza oltremodo la prestazione dei biancostellati. Primo quarto equilibrato fino al piccolo primo strappo dei padroni di casa che dopo 10’ conducono 29-23. Nella seconda frazione la Vigor allunga fino al +13 e sembra poter controllare la gara, ma la Stella Azzurra opta per un quintetto “piccolo” con un solo lungo in campo che giocando con velocità, efficaci contropiedi e difesa aggressiva ricuce il divario fino al -2 di metà gara (42-44). Terzo quarto con diversa impostazione tattica delle due squadre e Matelica riallunga fino ad un vantaggio in doppia cifra che gli ospiti riducono fino al -7. Ultimi 10’ con la Halley brava a controllare i tentativi di ripresa della WeCcom-Ortoetruria che esce sconfitta, ma comunque avendo disputato una gara certamente positiva. Prossimo impegno per la Stella, nella terza trasferta consecutiva, il match contro Loreto Pesaro che a Viterbo la spuntò dopo due overtime. Si prevede un’altra gara combattuta, ma bisognerà necessariamente registrare alcuni meccanismi difensivi.

IL TABELLINO. WeCom-Ortoetruria Stella Azzurra Viterbo, 82: Caridà 19, Moretti 12, Bertini 7, Meroi 2, Visentin 6, Taurchini 3, Albenzi 4, Casanova 6, Begic 23, Fokou. Coach: Fanciullo. Assistente: Vitali. Halley Vigor Matelica, 98: Arnaldo 4, Rolli, Panzini 13, Pali, Dieng ne, Morgillo 16, Zanzottera 18, Riccio 25, Gaeta, Musci 18, Eliantonio 4. Allenatore: Trullo. Parziali: 23-29/19-15/19-26/21-28.

©RIPRODUZIONE RISERVATA