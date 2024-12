All’interno di Sport in piazza c’è stato anche un evento speciale per ricordare una figura celebre e indimenticata dello sport locale e non solo. La Coser ha organizzato “Un tuffo per Antonio”, ovvero un vero e proprio staffettone in amicizia per ricordare al meglio la figura del suo compianto presidente Antonio Parisi che, come tutti sanno, ci ha lasciato nel mese di agosto. Inizialmente l’evento era previsto presso il lungomare della Marina, ma si è reso necessario lo spostamento per motivi logistici e per le condizioni meteo, che hanno reso complicato la realizzazione per l’abbassamento delle temperature. Quindi tutti a San Liborio, in quella che per tantissimi è stata la casa di Antonio Parisi, che ha cullato e cresciuto generazioni di bambini e ragazzi. Tutti gli atleti del club gialloblu si sono sfidati in una nuotata in ricordo di Antonio. Non solo: alla kermesse hanno partecipato anche il gruppo Master della Coser ed una delegazione della Centumcellae, che si conferma ancora una volta vicina al club dei presidenti Cesare Muzi e Fabio De Santis, con quest’ultimo che ha fatto un discorso iniziale, nel quale ha messo il punto soprattutto sulle qualità umane di Antonio Parisi. Sono state formate due squadre, capitanate dal campione Damiano Lestingi e da Daniele Parisi, pallanuotista nipote di Antonio e che è stato tra i primi atleti a muovere i passi alla Coser. I due hanno dato via alla nuotata, che è durata più di mezz’ora. Al termine tutti in viaggio verso Piazza della Vita, dove si stava svolgendo Settembre Sport... In piazza e dove è andata in scena la celebrazione istituzionale con la vice sindaca Stefania Tinti e il delegato allo Sport Patrizio Pacifico, che hanno consegnato una targa a Cinzia Gavagnin, moglie di Antonio Parisi.

