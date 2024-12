Un Tolfa sprecone è quello che ha ceduto 3-1 ai padroni di casa dell'Atletico Salaria Vescovio, nella settima giornata di andata del campionato Promozione del Lazio (girone A) che si è disputata ieri mattina. Il Tolfa resta, quindi, a 6 punto in classifica.

I biancorossi, allenati da mister Roberto Macaluso, hanno disputato una partita dai due volti: a un brutto primo tempo è seguita una ripresa da vero entusiasmante con il Tolfa sempre l'attacco tanto da creare molte occcasioni: purtroppo però un po' di sfortuna ha tolto ai collinari il gol del pareggio: hanno colpito infatti una traversa nel primo tempo con la palla che è caduta proprio sulla linea e poi 4 traverse e un palo nella ripresa. In un campionato difficile come quello di quest'anno è necessario segnare e quest'anno ai collinari sembra mancare l'uomo-gol.

Nel primo tempo i padroni di casa hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-0; nella ripresa i giocatori del Tolfa sono scesi in campo più determinati e hanno giocato davvero bene fino ad ad accorciare le distanze con Martinelli. Dopo il Tolfa ha continuato a pressare e creare, ma la palla non è entrata. Al 46' su una palla ampiamente fuori dal campo è intervenuti un giocatore del Vescovio e ha insaccato senza che il guardalinee alzasse la bandierina. Sul definitivo 3-1 si è poi chiusa la partita. Mister Macaluso ha adottato lo schema del 4-3-3 con De Clementi fra i pali; sulla linea di difesa Santi, Roccisano, Salvato, Marziantonio; a centrocampo Quinti, Bevilacqua e Nuti; in attacco Fagioli, Martinelli e Vittorini. A disposizione c'erano Boriello, Mundo, Ficorella, Pangi, Orchi, Fedeli, Giovani, Zambito e Pasquini.

«Il risultato non rispecchia quanto creato - spiega il dirigente Giuseppe Pacchiarotti - ci ha detto veramente male: la porta avversaria è sembrata stregata. Il terzo gol degli avversari è un regalo del guardalinee: la palla era fuori ma non è intervenuto ed ha lasciato correre».

Critico, invece, il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso: «Abbiamo giocato un bruttissimo primo tempo ed abbiamo subìto 2 gol stupidi ed evitabilissimi. Abbiamo creato qualcosina e cindiamo resi pericolosi con Fagioli su calcio di punizione: la palla ha, però, colpito la traversa. Nella ripresa abbiamo giocato decisamente meglio, purtroppo la partita era già stata indirizzata, nonostante questo abbiamo lottato e creato. Abbiamo preso 3 traverse e un palo; siamo riusciti a trovarci davanti al portiere più volte, ma non siamo riusciti a segnare. Il bel gol di Martinelli ci ha dato una bella spinta e stavamo per pareggiare; poi c'è stato il terzo gol dei padroni di casa dovuto ad un errore del guardalinee che non ha visto che la palla era fuori. Abbiamo.fatto un passo indietro rispetto alle altre partite: non mi è piaciuto assolutamente l'atteggiamento. Da martedì bisogna cambiare subito registro, perché la classifica comincia ad essere preoccupante e a questo punto gli obiettivi sono cambiati. Il salto di categoria non è stato mai un nostro obiettivo; volevamo, però, fare un campionato di vertice: al momento, per svariati motivi, non possiamo farlo e, quindi, bisogna assolutamente rimboccarsi tutti le maniche».

In questa settimana per il Tolfa ci sarà, quindi, da aggiustare il tiro e da migliorare sotto vari aspetti, fra cui sotto quello dell'attenzione: nella partita di ieri i collinari nel primo tempo hanno subìto, per colpa della disattenzione, due reti che potevano essere evitate e anche nelle altre sfide c'è stata qualche svista. Mister Macaluso e gli altri tecnici in questa settimana metteranno sotto torchio la squadra per preparare al meglio l'ostica sfida di domenica prossima: allo Scoponi arriva, infatti, la capolista Ostiantica.

