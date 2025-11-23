In 10 uomini per 60 minuti il Città di Cerveteri coglie un punto prezioso al Galli davanti al Grifone che si è dimostrata squadra di spessore, titolata per la vittoria finale. I cervi di Ferretti raccolgono un pareggio dopo un primo tempo opaco, con qualche errore di troppo in difesa e un secondo tempo bello e spumeggiante, in cui sono saliti in cattedra nonostante l'inferiorità. Finisce 0- 0, in quella che è stata una partita dai due volti, con gli ospiti che sono andati vicini al gol nel primo tempo, salvati da due interventi di Ciaccia, uno dei migliori in campo. I verdeazzurri rimangono in dieci per la doppia ammonizione subita da Ferruzzi, quando mancano dieci minuti alla fine del primo tempo. Nella ripresa, invece, è il Cerveteri ad avere il pallino del gioco, vicino al gol in due occasioni prima con Ardel con una traversa sporca, poi con un’occasione a porta quasi sguarnita con il pallone finita a lato del portiere del Grifone. Un pareggio, al netto dei numeri, giusto . Mister Ferretti ha commentato la gara elogiando la squadra. «Un pari che ci va bene, sono contento della prestazione della squadra, capace di giocare con un uomo in meno in modo autoritario, affrontando una grande squadra. Primo tempo poco incisivi, mentre nella ripresa abbiamo cambiato marcia, sfiorando la vittoria. Un punto che fa morale, sono molto soddisfatto e fiducioso», ha concluso il tecnico. Gli etruschi ottengono il settimo risultato utile di fila, un ruolino di marcia al di sopra delle attese. E domenica altro turno casalingo al Galli contro il Fonte Meravigliosa.

