Non tutti riposano durante le festività di fine anno. Il campionato di serie C2, infatti, non avrà nessuna sosta in questo periodo. Domani sera si gioca per la terz’ultima d’andata, in un torneo molto affollato che richiede incontri continui, nonostante parliamo di ragazzi che non possiamo certo considerare professionisti e di società che possono anche faticare nel reperire spazi campo (ad esempio il Santa Severa si è allenato ieri all’ora di pranzo con la tribuna completamente piena, anche se gli spettatori erano interessati al torneo di pallavolo che sarebbe iniziato da lì a poco...).

Naturalmente la scena se la prende il derby tutto gialloblù tra Evergreen e Atletico, in programma alle 21 al campo Secondiano Cosimi. La squadra di Fabrizio Fattori arriva all’incontro col morale alle stelle, per via del successo sul terreno di gioco dell’ex capolista Real Fiumicino. Paolini e compagni sono quinti, ma le squadre che sono davanti hanno già giocato. Vincere potrebbe addirittura catapultarli nella lotta playoff.

«C’è tanta positività nell’ambiente – afferma il direttore sportivo dell’Evergreen, Giancarlo Miri – per gli ottimi risultati che stiamo raggiungendo, i ragazzi lavorano molto durante la settimana, anche sotto le festività non si sono fermati, c’è molta voglia, soprattutto di giocare il derby e partite belle come quella di domani. Ma rimaniamo sempre con i piedi per terra pensando ad una partita alla volta perché la stagione ancora è lunga, consapevoli che la strada intrapresa è quella giusta».

Altri discorsi per l’Atletico, che avrà un gennaio importante per la questione Coppa, ma non può tralasciare il campionato, che lo vede relegato in una posizione lontana rispetto alle attese. Un successo sarebbe di importanza speciale per il gruppo di Fabrizio Nunzi, che potrebbe staccare la zona playout. Saranno assenti l’infortunato De Amicis e l’indisponibile Leopardi.

«Arriviamo a questo derby positivamente – dichiara mister Fabrizio Nunzi per l’Atletico – sulla scia degli ultimi risultati positivi. Cercheremo di proseguire così. Affrontiamo una squadra molto forte, così come dimostrato dalla classifica. E’ sempre un derby, una partita da prendere con le molle».

Curiosamente la stracittadina capita proprio nel giorno della chiusura della presentazione delle domande per il bando del San Liborio Stadium, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Ma difficilmente per domani sera si saprà già il responso.

Sempre alle 21 scenderà in campo anche il Santa Severa, di scena sul campo del fanalino di coda Balduina. Dopo aver trovato energie favorevoli conseguenti agli ultimi felici risultati ed agli ingressi sul mercato, la formazione neroverde vuole proseguire in turno che sembra quello giusto per risalire qualche posizione in classifica.

Riposo, invece, per il Quartiere Campo dell’Oro. L’incontro con il Vignanello è stato rinviato al 20 gennaio.