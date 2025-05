Per sabato prossimo i vecchi giocatori e dirigenti del Santa Marinella Basket hanno organizzato una giornata speciale, in ricordo di Italo Bomba, scomparso lo scorso anno. Parliamo di un personaggio che ha fatto la storia della palla a spicchi locale, che, dopo i suoi trascorsi come giocatore nella prima squadra di serie A del Civitavecchia negli anni '50/'60, fu il primo allenatore del Santa Marinella Basket nel lontano 1967, gettando le basi per tutto il movimento cestistico degli anni successivi. Sarà un'intera giornata dedicata al basket: in mattinata verrà disputato un torneo di mini-basket della categoria Aquilotti a 6 squadre, mentre nel pomeriggio ci sarà un torneo maschile under 17 a 3 squadre. Nell'intervallo tra una partita e l'altra di quest'ultimo torneo si svolgerà la commemorazione di Italo Bomba e saranno ricordati anche i giocatori, le giocatrici e i dirigenti della società scomparsi negli anni, che hanno dato il loro contributo alla crescita e al successo del basket nella città di Santa Marinella. Saranno premiati con un ricordo della manifestazione tutti i giocatori, giocatrici, allenatori e dirigenti che, in qualche modo, hanno interagito con Italo Bomba nel periodo in cui ha allenato a Santa Marinella e Cerveteri. L'evento si terrà nella palestra della Scuola Media Statale “Giosuè Carducci” a partire dalle ore 10.

