Ultima giornata della regular season di Promozione con un derby che catturerà l’attenzione degli appassionati. Alle 11 all’Enrico Galli andrà in scena l’incontro tra Cerveteri e Santa Marinella, entrambe vogliose di conquistare un successo, ma con obiettivi diversi. Infatti la formazione di Daniele Fracassa cerca punti per accedere ai playoff e deve sperare in buon responsi dagli altri campi. D’altro canto, l’undici di Marco Ferretti ha bisogno di vincere ancora per potersi garantire la possibilità di giocare lo spareggio playout davanti al pubblico amico e basterà sconfiggere il Santa Marinella per riuscire in questo obiettivo.

QUI SANTA MARINELLA

Il Santa Marinella, dovrà sperare in un miracolo per ottenere il posto nei play off. Infatti, non sarà sufficiente vincere con il Cerveteri , ma dovrà sperare in una sconfitta o in un pareggio dell’Ostiantica (che gioca in casa con il Duepigreco Roma), per ottenere quel piazzamento visto che i lidensi vantano due punti in più. «Quello con il Città di Cerveteri è un derby molto sentito – dice mister Fracassa - ancora abbiamo una speranza di centrare un obiettivo. Purtroppo, non dipende più da noi. Bisogna sperare in un risultato negativo dagli altri campi. Però l'importante è che noi, a Cerveteri, facciamo risultato. Ci siamo allenati molto bene in settimana, purtroppo mancherà Cerroni che si è infortunato nella gara contro il Capranica dopo pochi minuti e ha subito una piccola lesione al flessore. Per quanto riguarda il resto della rosa, torna anche a disposizione Antonelli e quindi diciamo abbiamo tutti gli effettivi pronti. L'unico dubbio rimane quello di Orlando che dovrebbe essere a disposizione. Per il resto ecco faremo questa gara e poi faremo un bilancio finale, dove andremo a esaminare tutto quello che ha funzionato tutto quello che potevamo gestire in un altro modo e poi ci saranno tutte le considerazioni finali da fare da parte di tutti, della società in primis. Noi dobbiamo dare il massimo come sempre, io personalmente e tutti i ragazzi cercheremo di finire il campionato senza rimpianti, cercheremo di dare il massimo in campo, questa è la priorità e poi come ripeto tireremo le somme. Quindi domani mi aspetto una grossa gara da parte del Santa Marinella e del Cerveteri che ha bisogno di punti per fare il play out in casa, ma anche noi abbiamo le nostre motivazioni che sono forti quanto loro».

QUI CERVETERI

Sulla strada del Cerveteri l’ex Fracassa, che alla guida dei verdazzurri nel 2019 vinse il campionato di Promozione. I Cervi devono vincere per disputare lo spareggio tra una settimana davanti ai propri tifosi. Mister Ferretti, quindi, ha preparato nei dettagli la sfida contro una squadra considerata la più forte del girone. Sulla formazione che sarà schierata, non ci sarebbero grandi defezioni, e probabilmente sarà quella schierata sul campo di Pianoscarano , dove i verde azzurri hanno vinto con un goal di Gabrielli e di Falco. «Non avremo una gare facile, come qualcuno pensa. Giocheremo contro una squadra in lotta per il terzo posto, dobbiamo prestare attenzione e giocarci il match con grinta e concentrazione - ha sostenuto Marco Ferretti -. E' una gara fondamentale, che ci potrà consentire di disputare il play out in casa» . Sugli spalti del Galli sono previsti 200 tifosi, con ingresso gratuito che la società ha disposto per avere dalla sua parte il sostegno della tifoseria etrusca.

