VITERBO - La Figc di Viterbo ribadisce la volontà di andare a proporre un campionato di calcio di Terza Categoria Under 21 anche con l’allestimento delle seconde square. L’iniziativa è così spiegata nel comunicatoancia la volontà di dare vita ad un campionato di Terza Catgoria Under 21 sulla base delle dirttiv inoltrato dal Cr Lazio: “Nell’ambito del progetto di valorizzazione dell’attie Lazità agonistica e di quella giovanile in particolare, favorendo l’impiego dei calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi, il Comitato Regionale Lazio intende dare rilanciare il campionato Terza Categoria Under 21 della Stagione Sportiva 2024-2025, al quale possono prendere sia le Società di nuova affiliazione e sia le Società che con le rispettive squadre partecipano a campionati di categoria superiore (le cosiddette “seconde squadre”). Al campionato possono prendere parte i calciatori regolarmente tesserati con le rispettive società per la stagione sportiva 2024-2025. Alle squadre partecipanti verrà concessa la possibilità di disputare le gare del campionato nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) anche in orari serali se gli impianti sono dotati di impianti d’illuminazione regolarmente omologati. La squadra vincitrice del titolo regionale 2024/2025 qualora si tratti di “prime squadre”, sarà ammessa a partecipare al campionato di Seconda Categoria della Stagione Sportiva 2025-2026. Nell’ipotesi, invece, in cui la squadra vincitrice sia espressione di una società che già prende parte ai campionati di categoria superiore (cosiddetta “seconda squadra”) alla seconda classificata (o alla finalista nel caso in cui si giocasse una gara di finale) sarà concesso il diritto di essere inserita al primo posto della speciale graduatoria per le ammissioni al campionato di Seconda Categoria della Stagione Sportiva 2025/2026 in caso di vacanza di posti. Va ricordato, inoltre, che alle società che si affilieranno alla FIGC nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno al Campionato di Terza Categoria Under 21 nella Stagione Sportiva 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità del diritto di iscrizione a detto Campionato.

La gratuità è riconosciuta anche alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio da SGS “pure” a LND e iscrivano una propria squadra al Campionato di Terza Categoria – Under 21.

Al.Giu.Vir.

©RIPRODUZIONE RISERVATA