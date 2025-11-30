Un buon Ladispoli torna a casa con 0 punti dalla trasferta col Pianoscarano. I padroni di casa vincono 1-0 grazie alla rete di Fanelli al 5’. Un gol definito “fantasma” dai rossoblu perché nemmeno le immagini effettivamente chiariscono se la palla sia entrata oppure no. I viterbesi restano pure in 10 per buoni 50 minuti ma l’Academy, pur creando diverse occasioni, non riesce ad acciuffare il pari. È la prima sconfitta esterna in questo campionato e tutto ora si complica nuovamente in classifica. L’avvio, come detto, è difficile per gli uomini di mister Mastrodonato. Al 5’ Cesarini si involta sulla sinistra, mette dentro e Fanelli anticipa tutti con la palla che forse entra ma l’effetto strano la fa riuscire. Per l’arbitro non ci sono dubbi: indica subito il centro del campo tra le proteste degli ospiti. Match non molto divertente, i tirrenici non riescono a creare grossi grattacapi, ma a 5 minuti dal termine del primo tempo Brandoni si becca il secondo cartellino giallo e viene espulso. Nella ripresa il Ladispoli ci prova, spinto ad offendere anche per la superiorità numerica. All’8’ grande occasione per Guerra sugli sviluppi di una punizione battuto da D’Angeli ma il centrocampista non inquadra il bersaglio da pochi passi. Al 28’ il neo entrato Pelizzi calcia alto da buona posizione. Al 43’ lancio di Cecchinelli, Felici, appena entrato, si fa ipnotizzare dal portiere, sulla respinta ancora Pelizzi non riesce a centrare la porta. Finisce qui e il Pianoscarano esulta per tre punti davvero d’oro.

PIANOSCARANO: Morciano, Fanelli, Proietti, Brandoni, Capati, Perelli, Cesarini, Marini, Tartaglia (19’ st Pesci), Olivieri, Genco (26’ st Chiarabini). A disp. Laurenti, Finocchi, Draghi, Tundo, Pompei, Romano, Zega. All. Ercolani

LADISPOLI: Somma, Gafuri (14’ st Pelizzi), Tamburrini, Guerra, Urbani, Cruciani, Romagnoli (14’ st Villani), D’Angeli, Modesti (35’ st Cecchinelli), Fortuna (23’ st Felici), Rodio. A disp. Manetti, Da Soller, Barros, Facecchia, Tasselli. All. Mastrodonato.

