SANTA MARINELLA – Sarà la dottoressa Desideria Toscano, proveniente dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, a guidare il Comune di Santa Marinella dopo la caduta del sindaco Pietro Tidei, sfiduciato da nove consiglieri di minoranza.

La Prefettura, infatti, ha indicato la persona chiamata a gestire l’attività amministrativa fino alle prossime elezioni in programma a maggio 2026.

La dottoressa Toscano, ha una lunga esperienza negli enti territoriali. Proveniente da Formia, prenderà possesso dell’incarico lunedì mattina alle 9,30 quando farà ingresso in Municipio dove incontrerà l’ormai ex sindaco Pietro Tidei che gli passerà il testimone e formalizzerà l’insediamento per poi partecipare ad un incontro con i vari responsabili degli uffici.

Quindi, per la seconda volta nella storia del Comune di Santa Marinella, un commissario prefettizio donna guiderà la fase di transizione amministrativa.

Prima di lei era toccato a Enza Caporale, incaricata dopo la conclusione dell’era Bacheca e prima dell’arrivo di Pietro Tidei.

Ma da lunedì partirà anche la pre campagna elettorale dei due schieramenti di centrodestra e centrosinistra in attesa della fatidica data delle elezioni. Ci saranno sei mesi per prepararsi a questo appuntamento. Anche se sembra prematuro, i vari esponenti politici stanno lavorando in silenzio.

Da tempo intercorrono dialoghi tra i vari partiti della destra cittadina con alcuni rappresentanti civici che intendono discutere su chi dovrà guidare come candidato sindaco la coalizione che si opporrà alle liste di centrosinistra che verranno formate ovviamente nei tempi stabiliti.

L’ex sindaco Pietro Tidei ha detto apertamente che farà una lista che porterà il suo nome.

“Ho ricevuto in questi due giorni più di mille messaggi di solidarietà – ha detto Tidei – e per spingermi a presentare una lista. Non starò certo a guardare che qualcuno dal fronte opposto possa beneficiare della mia non candidatura per vincere le elezioni. Io sarò presente a maggio quando inizierà la campagna elettorale”. Un messaggio chiaro inviato agli ambienti cittadini di colore opposto che dovranno trovare una persona di grande spessore politico e amministrativo per tentare di vincere le elezioni. Un problema che invece anche il centro sinistra che per due mandati ha potuto beneficiare della enorme esperienza sotto l’aspetto amministrativo e il consistente appeal che Tidei ha sempre avuto in questa città.

