S. MARINELLA - Nove consiglieri comunali di minoranza si sono presentati ieri mattina nell'ufficio del notaio Di Tarsia per porre la loro firma sull'atto di sfiducia al sindaco Pietro Tidei. Nelle prossime ore sarà nominato il commissario prefettizio che traghetterà il Comune di Santa Marinella alle prossime elezioni che dovrebbero tenersi a maggio 2026. Dopo il passaggio alle file dell'opposizione delle due consigliere di Noi Moderati Patrizia Befani e Patrizia Ricci, la maggioranza aveva un solo voto in più per restare in vita. Ieri, invece, il consigliere si maggioranza Iacopo Iachini ha deciso di porre fine a questa legislatura e ha firmato le dimissioni . Tidei avrebbe potuto anche scegliere di dimettersi prima dei due anni e mezzo di consiliatura e puntare a ripresentarsi come sindaco. Operazione che però andava fatta entro settembre. Molto probabilmente, il consigliere Iachini ha atteso proprio il termine del periodo in cui Tidei poteva dimettersi per poi sfiduciarlo.

Nella convulsa giornata di ieri, sono state diverse le prese di posizione dei vari esponenti di minoranza e di maggioranza sulla sfiducia a Tidei. Il primo a spiegare il perché della sua decisione è stato proprio Iacopo Iachini. «Quanto emerso dai video pubblicati sui social, che ritraggono il sindaco Pietro Tidei intento ad insultare il sottoscritto, mio padre ed alcuni miei amici – spiega Iachini - è la fotografia di una situazione ormai degenerata che mi ha portato alla decisione di rimettere il mandato avuto dai cittadini. Le accuse di affarismo che nel video il sindaco fa al mio gruppo politico sono prive di qualsiasi fondamento e lesive della dignità di persone che non vivono certo di politica ma che si alzano tutte le mattine per recarsi a lavoro e dedicano il restante tempo alla cosa pubblica. A queste accuse infamanti ci saremmo aspettati delle scuse da Tidei che non sono arrivate, alimentando ancora di più in città il clima di opacità nell’azione amministrativa. Ma le illazioni del sindaco sono soltanto la goccia di un vaso che ormai non è più possibile contenere. Le scelte che Tidei ha posto come improrogabili ai consiglieri di maggioranza pongono una serie di riflessioni sul futuro della nostra città, dal project financing sulla Passeggiata, alla conversione dell’ex Pio X° da struttura turistica ad appartamenti, non ultimo i nuovi piani 167 che avrebbero portato alla cementificazione di Santa Severa e che, nonostante la sonora bocciatura da parte della Sovrintendenza ai Beni Archeologici, il sindaco continua a riproporre. Santa Marinella e Santa Severa e i suoi cittadini meritano rispetto ma quello che è stato messo in atto in questi anni di consiliatura è stata una gestione della città priva di visione che ha minato la credibilità e l’affidabilità di chi come il sottoscritto ci ha messo la faccia per provare a far crescere il nostro territorio. Le parole di Tidei, la sua sfrontatezza, sono un’offesa non solo al sottoscritto ma a tutti i santamarinellesi e santaseverini. Credo che per rispetto alla città sia giusto restituire in fretta ai cittadini il diritto di tornare a scegliere».

«Con un atto politico unitario e con spirito di responsabilità verso la nostra città, abbiamo rassegnato le nostre dimissioni, insieme al collega Jacopo Iachini, mettendo fine al mandato di Pietro Tidei». Questo il commento dei consiglieri di centrodestra con il capogruppo Domenico Fiorelli. «Era evidente che non sussistessero più i presupposti per un’azione amministrativa efficace, partecipata e coerente con i principi di corretto equilibrio tra gli organi dell’ente – spiegano dal centrodestra - Le vicende recenti che hanno interessato il Comune di Santa Marinella, divenute oggetto di notevole attenzione mediatica, hanno, secondo la nostra valutazione politica, aggravato una situazione già delicata, incidendo sull’immagine della nostra città, compromettendo la serenità del dialogo istituzionale. In tale quadro, si è sviluppata una gestione dell’amministrazione che ha portato ad un rapido sfilacciamento della maggioranza eletta, provocata da uno scontro senza precedenti tra l’amministrazione e il prefetto di Roma legato alla permanenza in servizio dell’architetto Ermanno Mencarelli come responsabile dell'Ufficio LLPP, durante il quale il sindaco ha risposto a suon di insulti, minacce, ai consiglieri di opposizione con intemperanze verbali in aula, in particolare verso consiglieri comunali donne, azioni legali nei confronti dell'opposizione, insulti in pubblico sui suoi profili social nei confronti dei cittadini che legittimamente manifestano critiche. Una situazione aggravata ancora di più dall’insistenza dell’amministrazione nel portare avanti progetti lontani dalla volontà della cittadinanza, primo tra tutti lo scriteriato project financing di “almeno 18 anni” per lo stabilimento ubicato sotto la nostra Perla del Tirreno e della Passeggiata, simbolo della nostra città». «Adesso, finalmente, tutto questo è acqua passata – affermano i consiglieri di centrodestra - Oggi, la strada di Santa Marinella e Santa Severa e quella di Pietro Tidei si separano per sempre. Ora che la tempesta è passata e che l’era dello scontro perenne è finita siamo già al lavoro per restituire alla città e ai suoi abitanti un senso di comunità e di coesione. A tutti i cittadini, di ogni colore politico, che non si sono mai arresi rivolgiamo una sola parola: grazie».

Dopo ore convulse passate nel suo ufficio del municipio, il sindaco Tidei ha preso la parola. «L'amministrazione comunale – dice Tidei - cade con la firma di un solo consigliere comunale di maggioranza che ha tradito la coalizione. Si tratta di un consigliere che non ha mai fatto una proposta, che non ha mai parlato in consiglio comunale, e che oggi vive in negativo il suo momento di gloria, passando dal silenzio e dall'anonimato alla figura oscura di traditore politico. Si tratta della stortura di una legge elettorale che consente a un consigliere con poche decine di voti e di consenso di mandare a casa un sindaco che ha vinto al primo turno con oltre 5000 preferenze. E questa stortura è completa se si pensa al terzo mandato, dove si discute se bloccare la volontà popolare di riconferma, mentre un voto singolo, quasi insignificante, ha il potere di annullare in un istante il mandato democratico. Ho ereditato un Comune in default con un buco di 30 milioni, di cui 17 milioni di crediti fantasma. Chi ha risanato finanziariamente la città in tre anni, ha richiesto tanto lavoro e anche tanto sacrificio, che i cittadini di Santa Marinella continueranno a pagare con una rata di 270mila euro l'anno per il debito ereditato. Oggi Santa Marinella è profondamente cambiata. Ci sono in corso opere pubbliche per 40 milioni di euro presi dal Pnrr, dalla Regione, dall'Europa e dallo Stato stesso. Questa città, abbandonata per oltre dieci anni a sé stessa con la Giunta Bacheca, dove era tutto possibile anche portare via le tribune del campo sportivo senza che nessuno se ne accorgesse oggi appare profondamente diversa. Non solo perché è un Comune economicamente risanato e in grado di fare investimenti, ma perché tutte le infrastrutture hanno beneficiato di questo cambiamento, a cominciare da quelle di difesa del territorio, come i fossi, fino alle scuole, alle infrastrutture sportive, al nuovo palazzetto e alla piscina. S. Marinella è oggi investita da una poderosa ripresa. Allora, perché è caduto tutto questo? Perché hanno prevalso interessi particolari. Perché questo è il prezzo di chi affronta, in nome della legalità, questioni che racchiudono interessi economici enormi, che si vorrebbe affrontare con metodi non sempre visibili. La mia amministrazione ha scelto la strada della trasparenza e della ricostruzione etica prima che finanziaria, e chi si oppone a certi poteri economici sa di doversi aspettare una reazione. Il tradimento di oggi è la dimostrazione palese che quando si toccano certi equilibri, l'interesse del singolo e la manovra oscura prevalgono sul bene collettivo. Oggi Santa Marinella è un Comune che lascio con una nota di amarezza personale, ma con la consapevolezza di aver gettato le basi per un futuro solido. Le forze che vorranno di nuovo sbriciolarla nel baratro non mancheranno. Ma spero che la mia coalizione sappia trovare la forza di riaffermarsi e di difendere questo cambiamento, anche senza di me, per non consegnare la città a chi intende riportarla indietro”. Queste le cose fatte e in corso di realizzazione: Scuola Centro in fase di ultimazione, Scuola Pyrgus finita e inaugurata, Scuola Vignacce finita e funzionale, scuola Carducci in fase di completamento. Scuola Prato del Mare in fase di ultimazione lavori. Centro cottura via della Libertà quasi terminato, piscina comunale ripresi i lavori ultimazione prevista prima di giugno 2026. Ex Parco Polisportiva Santa Severa convocati i nuovi concessionari per verifica, apertura prevista per giugno 2026, copertura tribuna campo sportivo c’è la richiesta di finanziamento presentata a Cassa Depositi e Prestiti, nuova strada di circonvallazione progetto in fase avanzata approvazione progetto entro dicembre. Statale Aurelia, predisposizione progetto in accordo con Anas, strada collegamento Via Cartagine mutuo in corso, pista ciclabile Santa Severa, finanziamento ottenuto di 1.4 milioni di euro, pista ciclabile Porto/Castello in corso l’esecuzione dei lavori. Via Cartagine Centro Stoccaggio Verde in fase di ripresentazione progetto, ex cementificio verifica e progettazione in corso, vasca di laminazione Ponton del Castrato, Castrum Novum, approdo turistico, area camper campo S. Severa, edilizia residenziale pubblica 167 convenzione primi 100 alloggi, 167 seconda tranche delibera prevista a inizio anno”.

