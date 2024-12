Niente da fare per il Santa Marinella, che nella 24esima giornata del campionato di Promozione laziale cade 1-0 sul terreno di gioco del Ronciglione United.

La formazione tirrenica sembra non riuscire proprio a trovare continuità di risultati e ultimamente ad una bella prova ne alterna una opaca.

Il risultato è che i ragazzi di mister Cafarelli mancano un’altra ghiotta opportunità per accorciare le distanze dalle prime della classe, le quali in questo turno hanno raccolto appena un punto.

Nonostante la sconfitta, il Santa Marinella può ancora sperare, visto che la capolista Urbetevere è a soli 6 punti, anche se per concretizzare queste speranze nelle prossime sfide servirà un gruppo pronto a dare tutto per gli interi novanta minuti di gioco e oltre.

Amareggiato il tecnico Cafarelli: «Grande delusione. I miei giocatori non hanno fatto nulla di quello che avevamo preparato durante la settimana. Dispiace perché ci siamo messi nelle condizioni di prendere gol ancora una volta da palla inattiva. In determinate situazioni non giochiamo da squadra. Una brutta sconfitta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA