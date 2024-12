Non è stato un 2024 per nulla semplice e felice per la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia. Anche questo campionato non sta riservando quelle soddisfazioni che il pubblico del PalaRiccucci meriterebbe e i fatti recenti lo stanno a testimoniare. Proprio a dicembre la società del presidente Stefano Rizzitiello ha deciso di cambiare la guida tecnica: via Francesco Casadio che, forse a parte l’esordio, non è mai riuscito a far esprimere al meglio i giocatori, e dentro la scelta interna Gabriele La Rosa, che per la seconda volta si inserisce da subentrato sulla panchina rossonera. E poi c’è stata la sconfitta casalinga contro La Salle, con un altro stop interno contro una squadra di bassa classifica, dopo quello di qualche settimana prima contro Basket Roma. E la classifica langue decisamente: solo sestultimo posto con 10 punti, quattro sconfitte consecutive, di cui due in casa. Fuori dalla zona playoff, distante due lunghezze e il secondo peggior attacco del girone, in compagnia di Palocco. Non basta avere la seconda difesa del campionato per poter raggiungere posizioni di quota importante. E così è stata anche la prima parte del 2024, che ha lasciato ancora una volta fuori dai giochi che contano i civitavecchiesi, costretti a disputare una Poule Salvezza che si è dimostrata più un torneo amichevole, vista la relativa facilità con cui la Ste.Mar 90 ha ottenuto la salvezza, contro avversari sicuramente di minor qualità. Manca solo una giornata al termine del girone d’andata e il 2025 avrà inizio con una doppia trasferta per Campogiani e compagni, chiamati a giocare domenica 12 gennaio sul parquet di un Bracciano, anch’esso con una retroguardia di assoluto valore. E il 19 via al girone di ritorno con la gara in terra romana contro Città Futura, il cui esordio aveva fatto molto sperare per una stagione diversa. Il mese si concluderà il 26 con la gara casalinga contro Alfa Omega, occasione da non fallire per non far diventare un reale problema le gare interne contro le squadre di bassa classifica. Intanto si attendono novità dalla società in fase di mercato, visto l’addio di Maeorg e il lungo infortunio con cui dovrà fare i conti Rizzitiello, che rischia di non tornare in tempo in campo per la conclusione di questa stagione.

