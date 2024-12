Ultima gara esterna del 2024 per la Ste.Mar 90 Cestistica. E l’anno che sta per salutarci non lascia un compito particolarmente semplice per il quintetto di Francesco Casadio (in foto), che alle 18 sarà ospite della Tiber, una delle squadre che sta approcciando meglio con il girone I di serie C interregionale. Infatti gli arancioblu sono al comando del girone con 18 punti, con nove vittorie ed una sola sconfitta sul percorso tracciato fino a questo momento. Discorso decisamente diverso per i rossoneri, che sono una folle incognita di questo campionato e non si è ancora capito quale potrà essere la loro dimensione. Campogiani e compagni hanno alternato buone uscite, soprattutto nella prima parte di stagione, ad altre gare in cui sia i risultati che le prestazioni non sono stati affatto soddisfacenti. Ciò è accaduto anche nell’ultima gara interna, quella di sabato scorso, nella quale la Ste.Mar 90 ha ceduto contro Basket Roma, non proprio una delle corazzate del campionato. I rossoneri hanno dimostrato di non essere al meglio e di avere davvero tanto da migliorare, anche perché le basi per una stagione non al palo ci sono, magari non per una promozione in B2, ma per un campionato che faccia divertire il pubblico del PalaRiccucci. Intanto ci sarà da capire come si potrebbe muovere la società dopo l’addio del lungo Danil Maeorg, che ha dovuto lasciare la squadra per motivi fisici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA