L'ultima campanella del campionato di Serie C, girone A, suona questo fine settimana, e per la 3epc Asp l'appuntamento ha il dolce sapore della passerella finale. Oggi tra le mura amiche del Palazzetto Insolera-Tamagnini, il sestetto civitavecchiese affronterà il Prometeo in una sfida che vale più di tre punti: in palio c'è il sesto posto, un traguardo significativo per concludere la stagione. La classifica parla chiaro: l’Asp e il Marconi Stella sono molto vicine nella lotta per la sesta piazza, rispettivamente con 38 e 35 punti. Mentre il Marconi Stella sarà impegnato nella sfida casalinga con il Sora che è invischiato nella lotta salvezza, gli occhi saranno puntati sul match casalingo delle ragazze della capitana Federica Belli. Una vittoria contro il Prometeo rappresenterebbe il passo conclusivo di una stagione al di sopra delle aspettative per la squadra civitavecchiese saggiamente allenata da Giovanni Guidozzi, che lo scorso anno ha faticato a salvarsi all’ultima giornata e ora si gioca il sesto posto in un girone difficilissimo, con le prime cinque di un altro livello e appaiate ancora in lotta per i playoff. Il Marconi Stella per arrivare sesto ha come opzione solo la vittoria piena e sperare in una sconfitta 1-3 o 0-3 dell’Asp, ma il tecnico Guidozzi non vuole fare troppi calcoli, confermando di voler concludere il campionato con una bella vittoria in casa. Sarà fondamentale anche il sostegno del pubblico in quest’ultima partita della stagione: il calore e l'energia che arriveranno dagli spalti potranno dare quella spinta in più per superare la resistenza del Prometeo e conquistare il tanto agognato sesto posto. L'appuntamento è fissato al PalaSport alle 18:30.

Forti della salvezza matematica ottenuta sabato scorso grazie al successo casalingo contro l’Aurelio Romana Edile, l’Etruria Volley si appresta a concludere il campionato di serie C maschile con una trasferta nell’ultima giornata. Entrambe le squadre sono appaiate a 33 punti e la partita somiglia a uno spareggio con in palio il nono posto. Domenica alle 19:30 al Palazzetto Matteotti di Aprilia andrà in scena l’ultima partita della stagione per la squadra creata dal consorzio tra Asd Pallavolo Civitavecchia e Tuscania Volley.

Al di là del risultato finale della partita di domenica ad Aprilia, l'atmosfera per entrambe le squadre è di soddisfazione per la salvezza raggiunta in un campionato molto equilibrato. Un risultato che per l’Etruria Volley assume un valore ancora maggiore se si considera il percorso di crescita di questo gruppo di ragazzi, goiunti al loro quarto anno insieme.

