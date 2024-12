CIVITAVECCHIA – Unire pesistica e crossfit e lanciare un’iniziativa di successo a Civitavecchia? Sì può fare e lo ha ampliamente dimostrato la sezione locale della Uisp che, in collaborazione con le palestre Genius, Enjoy, Icon, Top line e Urban style, domenica scorsa ha organizzato una partecipata gara di “Functional strenght” presso la palestra del plesso Renato Posata dell’Ic Galice di Campo dell’oro.

LA GARA

Nella mattinata la prova di forza con l’esercizio “stacco da terra” che ha visto diversi atleti, uomini e donne, divisi per categorie sfidarsi per il podio. Nel pomeriggio, invece, la gara di resistenza con un W. O. D. stile crossfit intensivo da completare entro i 30 minuti con un boom di partecipanti dalle varie palestre coinvolte.

Nel complesso una giornata all’insegna dello sport e della competizione “sana”. Tra sorrisi, grida di gioia e di dolore, tutti hanno portato a casa un risultato ma il più importante forse è proprio quello ottenuto dalla Uisp che ha saputo creare un evento di livello e in poco tempo, portando a Civitavecchia discipline considerate di “nicchia” rispetto agli sport più “mainstream”.

L’IDEA ALLA BASE DELL’INIZIATIVA

Sforzi che sono stati premiati dalla grande partecipazione con ben 55 atleti e un nutrito pubblico affollare gli “spalti” della palestra. Insomma sicuramente un’iniziativa da ripetere e l’intenzione è questa, come spiegano dalla Uisp di Civitavecchia: «Vorremmo riuscire a mettere in campo due appuntamenti simili all’anno. Siamo molto soddisfatti perché è stata la prima volta per una gara simile a Civitavecchia ed era un grosso punto interrogativo ma la partecipazione è stata ottima. Un ringraziamento in particolare va al Comune e a tutte le palestre coinvolte che hanno creato una bella sinergia e questo ha sicuramente dato una marcia in più alla gara».

Per la premiazione c’era anche il delegato allo sport del Comune, Matteo Iacomelli, che ha portato la vicinanza dell’amministrazione all’iniziativa e ha consegnato attestati e medaglie a tutti gli atleti partecipanti. «Ringrazio la Uisp – ha commentato – per aver organizzato questa manifestazione molto interessante che ha coinvolto diverse palestre cittadine cercando di creare competizione, quella sana. C’è stata una grande risposta e come Comune siamo molto soddisfatti di aver fornito l’impianto».

Una bella giornata fatta di sport, valori e collaborazione tra varie realtà che hanno messo da parte ogni rivalità per lasciare spazio agli atleti e per promuovere tipologie di allenamento sempre più amate e alla portata di tutti.

LE CLASSIFICHE DELLA GIORNATA

GARA FORZA “STACCO”

CATEGORIA DONNE -60KG

1. ZOU MARTA 115KG

2. LA MATTINA GIULIA 112,5 KG

3. DE FAZI ERIKA 110KG

4. CHIGHINI MARTINA

5. TIRABASSI LUANA

6. ZIZI LETIZIA

7. PANETTA SARAH

8. DE VIETRO CHIARA

DONNE +60KG

1. VOLPE CARLA 140KG

2. NATALINI ALICE 120KG

3. LUCCHETTI AZZURRA 125KG

4. SARTORELLI GIORGIA

5. GOLA LUDOVICA

6. FRANZIN RACHELE

UOMO -90KG

1. DAL BEN ANDREA 190KG

2. GORI ILARIO 187,5

3. AMABILI VALERIO 185KG

4. ORCHI DANIELE

5. BENEDETTI DANIELE

6. Bisozzi patrizio

7. ROSSI SASCHA

8. TROMBETTA MATTIA

9. PETRUZZIELLO STEFANO

10. GALIANO ANDREA

UOMO +90

1. MEDICI DANIELE 24OKG

2. MORETTI GIANLUCA 230KG

3. MAERINI ALESSANDRO 220KG

4. RAPONI FABRIZIO

5. FIORINI EDOARDO

6. MARASCO NICOLA

7. BROCCO GIOVANNI

8. RICCIARDELLI MARCO

9. GENTILE DAVIDE

GARA “RESISTENZA”

DONNA BASE

1. BRUSCHI STEFANIA

2. STRAZZULLO PAMELA

3. GABRIELLI GINEVRA

4. GOLA LUDOVICA

5. DE SANTIS GIULIA

6. ZOU MARTA

7. LIOI MARTINA

8. RECCHIUTI SARA

9. LUCCHETTI AZZURRA/DE VIETRO CHIARA

UOMO BASE

1. FRATICELLI TOMMASO

2. CENTO STEFANO

3. RICCOBELLO EDOARDO

4. RICCIARDELLI MARCO/GENTILE DAVIDE

DONNA AVANZATO

1. SICA GIORGIA

2. IBDAH SARA

3. CIARDIELLO GIADA

4. TIRABASSI LUANA

5. CIOCOIU MIHAELA

6. TROMBETTA SAMANTHA

7. SARTORELLI GIORGIA

8. LA MATTINA GIULIA

9. RUDA ARIANNA

10. NATALINI ALICE

11. DULGHERU ANDREEA

12. PANETTA SARAH

13. BERTOLO VANESSA

UOMO AVANZATO

1. AMABILI VALERIO

2. BISOZZI PATRIZIO

3. ROSSI SASCHA

4. BENEDETTI DANIELE

5. ORCHI DANIELE

6. PETRUZZIELLO STEFANO

7. MARONCELLI CHRISTIAN

©RIPRODUZIONE RISERVATA