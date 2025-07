Tutto confermato per quanto riguarda le date di inizio dei campionati dilettantistici nella prossima stagione. L’Eccellenza avrà inizio domenica 7 settembre e terminerà domenica 24 aprile, la Promozione partirà il domenica 21 settembre per concludersi domenica 10 maggio, i campionati di Prima e Seconda Categoria inizieranno soltanto domenica 5 ottobre e termineranno il 10 maggio mnetre la Terza Categoria prenderà il via domenica 19 ottobre. Definite anche le date di partenza della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione che da tradizione inizieranno con il turno preliminare riservato alle neo promosse e alle compagini ripescate. In Eccellenza dovrebbe esserci anche la Sorianese eturno preliminare fissato per domenica 31 agosto, poi si snoderà tutto il programma sino ad arrivare alla finalissima di mercoledì 28 gennaio. Stessa partenza per la Coppa Italia di Promozione con il turno preliminare del 31 agosto con il lunghissimo percorso che terminerà con la finalissima programmata per sabato 9 maggio. Per quanto riguarda i campionati giovanili regionali l’Under 19 B inizierà nel primo fine settimana di ottobre al pari tutti gli altri campionati regionali dei giovani compreso quello degli Elite mentre i campionati giovanili provinciali inizieranno domenica 19 ottobre.

