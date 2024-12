Fase post campionato per quanto riguarda i campionati dilettantistici di calcio. Molti club stanno rifiatando in attesa di iniziare a programmare la prossima stagione. Intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha già reso nota la graduatoria ufficiale per i ripescaggi dalla Serie D alla Serie C sulla base della conclusione dei playoff terminati domenica scorsa.

LA CLASSIFICA UFFICIALE. Questa la graduatoria ufficiale dei ripescaggi dalla Serie D tra le nove formazioni vittoriose nei playoff dei rispettivi gironi di appartenenza. Al primo posto il Siracusa (2,38) seguito da Ravenna (2,06) e L’Aquila (2). Poi nell’ordine Nardò (1,91), Grosseto (1,85), Desenzano (1,81), Romana Fc (1,79)), Vado (1,71), Campodarsego (1,60). In seguito vedremo se ci saranno defezioni dagli organici della Lega Pro per le speranze dei team che ambiscono alla domanda di ripescaggio tra i professionisti nel caso che ci siano posti vacanti.

QUI FLAMINIA CIVITA CASTELLANA. Nelle prossime ore si attende l’ufficialità dalla Flaminia Civita Castellana per quanto riguarda una possibile conferma di mistr Nofri alla guida della compagine rossoblu per il suo quarto anno consecutivo. La società attraverso la voce del suo presidente Bravini ha ribadito la massima fiducia nei confronti del tecnico umbro, in particolar modo dopo l’eccellente girone di ritorno del campionato trascorso in cui la Flaminia ha avuto una marcia da podio non riuscendo ad andare oltre il sesto posto finale perche troppo in ritardo al termine di un’andata in cui i rossoblu hanno finito per pagare dazio anche per i troppi infortuni che hanno penalizzato l’organico.

A VITERBO. Tutti in attesa della scadenza del prossimo 27 maggio per quanto riguarda la scadenza della manifestazione d’interesse alla gestione dello stadio “Rocchi”. Sarà interessante vedere chi parteciperà e se nell’elenco figurerà la Favl Cimini Viterbo attraverso la volontà del suo sponsor Piero Camilli il quale nelle ultime settimane ha più volte sottolineato che la sua avventura in seno alla Fc proseguirà soltanto qualora al club della Fc venga assegnato un Rocchi senza l’aggravio delle spese di sistemazione del manto erboso e degli arredi che mancano negli spogliatoi e che venga anche concessao la possibilità di avere a disposizione come campo di allenamento la struttura del “Vincenzo Rossi” al Pilastro. Ieri mattina fuori dallo stadio è apparso una grande striscione con la scritta “Frontini e Aronne” (sindaco e assessore allo Sport, ndr) siete due traditori”. Al momento nessun segnale di apertura da parte dell’amministrazione comunale e quindi tutto rischia di finire in una bolla di sapone, ma mai dire mai.

Lo striscione al “Rocchi”

IL “NUOVO” STADIO. Intanto con l’inizio di giugno prenderanno al via i lavori di riqualificazione dello stadio “Enrico Rocchi” affidati alla ditta Saggini. Affisso ai cancelli eterni dello stadio tutto il programma dei lavori.

