Il Civitavecchia è a un passo dall’ufficializzare i suoi primi due rinforzi per il mercato estivo. I nomi sono già noti, ovvero quelli del centrocampista Federico Sevieri e del portiere under Gianmarco De Clementi.

Le trattative tra la società e i due giocatori procedono spedite e mancherebbero solo le firme, che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, per poter ufficializzare il loro inserimento nel gruppo di Stefano Manelli.

Al momento, però, non sembrano esserci altri accordi a breve termine per altri giocatori, con il direttore sportivo Daniel D’Aponte pronto a fare la mossa per poter assicurare altri calciatori.

Ma i tempi non sarebbero brevi e, come prevedibile, si potrebbe andare oltre la canonica data del 1° luglio, nella quale terminano i vincoli.

Chi sicuramente non farà parte del gruppo nerazzurro nella nuova stagione è il centrocampista Alija Hrustic.

Nessuna sorpresa, già da qualche settimana si era capito che le strade stavano prendendo destinazioni diverse.

Ora è arrivata anche l’ufficialità, con l’Aranova che ha annunciato l’approdo del giocatore che bene ha fatto con la maglia del Civitavecchia nell’ultima annata.

Quindi oltre a Sevieri, sicuramente, ci sarà un altro nome nuovo per la linea mediana della squadra, per la quale si attendono ancora le riconferme di altri elementi del gruppo dello scorso anno, su tutti i fratelli Samuele e Paolo Cerroni.

