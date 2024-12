Tutto pronto per la Sutri in Corsa, in programma il 15 settembre per le strade del paese viterbese, animato da oltre 200 partenti. Testimonial speciale , la plurimedagliata ai campionati paralimpici, Sara Vargetto.

La terza edizione sarà ricca di novità, a partire dalla partecipazione di ragazzi speciali, (Asd Sorrisi che Nuotano Eta Beta ODV a conferma dell'obiettivo dell'Atletica Sutrium, che è di mettere al primo posto l'inclusività .

Prima della gara, il sabato, verrà presentato il libro del giornalista Roberto Di Sante, “Corri dall'Inferno a Central Park”.

Insomma, un evento sportivo che si unisce al mondo della cultura e dell'associazionismo che vuole crescere diventare un appuntamento che unisca la passione per l'atletica alla socialità.

«Siamo alla terza edizione, ancora giovani per dimostrare il valore della gara- ha detto Liberato Guadagnini - . Ci siamo organizzati per offrire il meglio, in questa edizioni lo faremo con ospiti speciali, che daranno un valore etico alla manifestazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA