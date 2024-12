Arriva nelle vie cittadine il Vivicittà 2024, patrocinato dal Comune di Civitavecchia e organizzato dal Comitato Uisp di Civitavecchia Aps. Lo start è previsto per le ore 09.30. La corsa competitiva 10 km partirà da Viale Garibaldi per poi proseguire nelle vie cittadine. Sempre alle 09.30 con partenza da Piazza della Vita, per poi entrare in porto da Porta Livorno, la camminata ludico-motoria aperta a tutti, che sarà animata dagli istituti scolastici cittadini e dalle tantissime associazioni sportive che stanno dando via via la propria adesione. Per tutta la mattina la Marina di Civitavecchia sarà colorata da attività per tutti: barchette a vela di Capitan Uncino, coadiuvate da Asd Pianeta Mare e Associazione di Volontariato La Bilancella, con il sostegno logistico della Lega Navale Italiana di Civitavecchia, dalla presenza delle postazioni della Asl Roma 4 e dalla trucca bimbi. Vivicittà compie i suoi primi 40 anni. La nota manifestazione podistica organizzata dall'Uisp ha attraversato la storia del Paese portando in alto la bandiera dello sport sociale, dei diritti, della pace. Molti media locali e nazionali stanno annunciando le caratteristiche dell'evento che, in questi decenni, ha visto correre centinaia di migliaia di atlete ed atleti. Vivicittà è la manifestazione podistica dove si corre tutti insieme “ciascuno alla propria velocità”. Come ricorda Tiziano Pesce, presidente Uisp nazionale: «Vivicittà illumina e unisce intorno a valori che attraversano l’attualità sociale: oggi c’è un forte bisogno di pace, di convivenza, di sostenibilità ambientale. A questi temi è dedicata l’edizione 2024 che unirà ancora una volta centri storici e istituti penitenziari, periferie degradate e parchi urbani». Movimenti sostenibili è lo slogan di questa edizione che, attraverso un filo, racconta la storia della manifestazione: la grafica dell’edizione 2024 è un filo colorato che si snoda attraverso la terra, collegando due mondi, quello agonistico e quello ludico. Due mani che sostengono il globo con amore, sollevandolo per proteggerlo dalla violenza quotidiana a cui è sottoposto.

