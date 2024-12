A pochi giorni dall’inizio del campionato, il Santa Marinella sta concludendo la preparazione e contemporaneamente si è sottoposta ad alcune amichevoli che hanno mostrato un’ottima condizione fisica dei giocatori di mister fracassa. Per chiudere al meglio questa serie di impegni precampionato, la società ha organizzato per oggi pomeriggio un triangolare dedicato alla memoria dell’indimenticato presidente Ivano Fronti. Torna dunque a Santa Marinella il grande calcio regionale, con la prima edizione del Trofeo Ivano Fronti che andrà in scena sul manto sintetico di Via delle Colonie. Al torneo ideato da alcuni tifosi, ed organizzato dall’Asd Santa Marinella 1947 con il prezioso aiuto della famiglia Fronti, parteciperanno le due squadre di Eccellenza Astrea e Fc Viterbo, oltre al Santa Marinella di mister Fracassa. Il triangolare inizierà alle 17.30 con la partita Astrea Fc. Viterbo, alle 18,30 il Santa Marinella contro la perdente del primo incontro e alle 19,30 tra i locali e la vincente del primo incontro. A seguire la premiazione alla presenza delle autorità comunali e della famiglia Fronti. Finito il torneo, alle 20,30 nel piazzale antistante lo stadio, si terrà una cena sociale organizzata grazie alla preziosa collaborazione della Misericordia di Santa Marinella e del Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella. L’intera manifestazione è patrocinata dal Comune di Santa Marinella nelle persone del Sindaco Pietro Tidei, del Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella e del delegato allo Sport Marina Ferullo.

«Ho intenzione di riconfermare la formazione che ha giocato sin dall’inizio con il Civitavecchia - dice mister Fracassa - perché ha mostrato uno stato fisico e mentale molto marcato. Ovviamente nel corso del torneo darà spazio a tutti perché in questa squadra tutti sono titolari e loro dovranno mostrare il loro impegno negli allenamenti settimanali che mi consentiranno di fare la formazione per la domenica». Dunque scenderanno in campo oggi Paniccia in porta, linea difensiva formata da Gallitano, Serpieri, Caforio e Monteneri, a centrocampo Cuomo, Gaudenzi e Tranquilli, in attacco Cerroni, Tabarini e Trincia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA