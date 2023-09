Prende il via sabato, la prima edizione del “Trofeo Fabio Ballarini” di waterpolo. Cinque le squadre partecipanti che si incontreranno nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare comunale Perla del Tirreno di Santa Marinella.

Un evento organizzato un personaggio indimenticabile dello sport e del volontariato cittadino e cioè Fabio Ballarini.

Il delegato ai grandi eventi Marco Ballarini e il delegato allo sport Marina Ferullo, hanno organizzato una manifestazione sportiva che si potrà vedere affacciandosi sulla Passeggiata al Mare dove cinque squadre, si contenderanno il trofeo in due categorie, gli Under 16, Under 18 e i Senior.

Le cinque squadre partecipanti sono l’Asd Centumcellae, l’Olympic Roma, l’NC Viterbo, Villa York e Waterpolo e Delta 35. Questa mattina si svolgerà tutto il torneo degli Under 16-18 e domani invece spazio ai Senior. Nel pomeriggio ci saranno le semifinali e le finali per l’ultimo gradino del podio e per la vittoria del trofeo.

Un Memorial istituito per ricordare un grande uomo che è stato e sarà sempre amato dalla sua città e che purtroppo è mancato quasi sei anni fa. L’augurio di questa competizione è che possa diventare una certezza per il mondo della pallanuoto locale e che tutti i partecipanti del torneo possano rendere onore ad una persona che ha dato tanto per il suo paese.

