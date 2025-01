Un altro fine settimana di grandi emozioni per la pallanuoto civitavecchiese, questa volta tutto al PalaGalli. Ad aprire le danze, come consuetudine, sarà la Nc Civitavecchia, chiamata ad una grande prova dopo l’inciampo nella vasca della Roma 2020. Infatti alle 15 allo Stadio del Nuoto ci sarà la visita del Pescara, che è alla guida della classifica del girone 3 ed ha quasi sempre vinto nel primo scorcio di campionato. Un ostacolo per nulla semplice per il sette di Aurelio Baffetti, che dovrà dare dimostrazione del suo tenore tecnico per tenere testa ad una squadra di una città storica, che è candidata a tornare prepotentemente in serie A2. Servirà uno spirito diverso dopo gli imprevisti successi a Monterotondo, dove è giunta una sconfitta che potrebbe lasciare qualche strascico. Civitavecchia-Pescara sarà arbitrata da Andrea Cappelli di Empoli, in provincia di Firenze.

È giunto, invece, alla terza giornata il campionato di serie C per l’Ipertecnica Centumcellae. Dopo due vittorie brillanti, la squadra guidata da mister Robeto Barbaro prova a fare il tris. Questo pomeriggio alle 17.45, i biancorossi affronteranno il Vis Nova Monterotondo di fronte al caloroso pubblico del PalaGalli. I civitavecchiesi sono vogliosi di fare bene per garantirsi un altro successo e stare al passo delle migliori, in attesa delle prime trasferte sarde e dell’incredibile incrocio, tra due sabati, contro il Grifone, che tutti gli addetti ai lavori indicano come strafavorita per la vittoria del campionato. Le prime due giornate sono state particolari: cinque squadre hanno sempre vinto, mentre le altre sono ancora a zero punti. E l’Ipertecnica staziona nella lista di chi si è comportato bene, con la proiezione del girone che indica che sarà bagarre aperta per molti per qualificarsi ai playoff, a cui accederanno la prima e la seconda classificata.

Domenica, invece, sarà il giorno della Nautilus che, una volta terminate, almeno per ora, le peripezie sugli ingressi al PalaGalli, potrà tornare a viale Lazio per le partite casalinghe del campionato di serie A2. Primo appuntamento alle 13 per una gara nelle corde, ma non semplicissima, contro il Tolentino. Dopo i successi agevoli nei confronti di Vis Nova e Team Marche, le ragazze dirette da mister Daniele Lisi sembrano lanciate verso un campionato da protagoniste, ma non bisogna lasciarsi scappare questa partita, contro un avversario costituito principalmente da ragazze giovani, protagoniste della salita dalla serie B, ed a cui si sono aggiunti alcuni elementi esperti. La gara sarà arbitrata da Tiziano Petrini di Roma.

